L’Oculus Quest 2 est de retour au même prix, mais avec deux fois plus de stockage

Retiré des ventes il y a quelques semaines, l'Oculus Quest 2 est de retour en boutique. Le casque de réalité virtuelle autonome est toujours au même prix de départ, mais avec désormais 128 Go de stockage pour vos jeux, expériences et travaux collaboratifs.

Le Quest 2 est le grand succès d’Oculus. Ergonomiquement agréable, plus endurant, avec un meilleur écran, toujours autonome, mais pouvant devenir filaire pour la bonne cause et profiter des jeux PC en toutes circonstances, le casque de réalité virtuelle de la firme a tout pour lui. Même son prix. Seul petit bémol pour les accros aux mondes virtuels : l’espace de stockage était vite rempli du haut de ses 64 Go dans sa version de départ.

Un temps retiré des ventes, le Quest 2 est de retour, a annoncé Oculus. Et ce n’est pas tout à fait la même version.

Pas d’augmentation de prix

Le nouveau casque voit sa capacité de stockage doubler dans sa version de démarrage. Désormais, l’Oculus Quest 2 dispose de 128 Go d’espace disponible contre 64 Go préalablement.

« Nous avons créé ce modèle afin que les joueurs puissent facilement stocker et accéder à plus de jeux et d’applications sur un seul appareil », explique l’entreprise. Le Quest 2 reste au même prix de 349 euros. Il compte également une version plus onéreuse avec 256 Go de stockage.