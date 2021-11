OnePlus 10 Pro : sa date de sortie (en deux temps) se précise

La fenêtre de sortie du OnePlus 10 Pro commence à se dessiner, mais la marque pourrait adopter un lancement en deux temps, à l'instar de ce que fait Xiaomi.

En quelques années, OnePlus a réussi à se faire un nom et à faire rentrer ses smartphones dans la liste des appareils les plus attendus de l’année par tous les fans de technologie. Si la hype redescend un peu après quelques choix douteux et un rapprochement de plus en plus marqué avec Oppo, le OnePlus 10 Pro reste un téléphone à très fort potentiel. Forcément, il intéresse donc les leakers qui commencent à révéler certaines informations à son sujet.

Un lancement en deux temps pour le OnePlus 10 Pro

Ce mercredi, c’est Max Jambor qui s’est fendu d’une indiscrétion sur Twitter. Le leaker a par le passé montré sa fiabilité lorsqu’il s’agissait de trouver des informations au sujet de Samsung et OnePlus. Dans son tweet, il ne prend même pas la peine de préciser la marque. Pour autant, on ne peut pas vraiment parler de mystère…

L’image de son tweet dévoile un lancement en deux temps pour le OnePlus 10 Pro. Tout d’abord en Chine en janvier ou février 2022, puis dans le reste du monde en mars ou avril. Si la date du lancement global n’est pas une surprise, collant aux habitudes de la marque, l’existence même d’un évènement dédié à l’Empire du Milieu est plus inhabituelle.

On retrouve là une stratégie déjà éprouvée par un autre constructeur : Xiaomi. Le numéro 2 de la téléphonie semble désormais être devenu le modèle à suivre de l’industrie, avant Samsung et Apple qui ont été copiés pendant très longtemps.

Une grosse batterie et une recharge rapide

Pour rappel, OnLeaks a récemment révélé le design et une partie de la fiche technique du OnePlus 10 Pro. On y apprenait alors que le smartphone reprendrait en partie le look de son prédécesseur avec un bloc photo différent. Sa grande nouveauté pourrait cependant se situer au niveau de son autonomie : avec une batterie de 5000 mAh et une charge très rapide à 125 W, il n’aurait pas besoin de rester très souvent attaché à un mur.

Concernant le prix, il se murmure un tarif de 1069 dollars. Rendez-vous en début d’année 2022 pour savoir si toutes ces informations sont avérées.

