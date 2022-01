Mauvaise nouvelle pour les OnePlus 6 et 6T… la fin des mises à jour est là

OnePlus annonce la fin de la prise en charge des OnePlus 6 et OnePlus 6T.

Pour tout smartphone qui sort vient le jour funeste où ses mises à jour officielles s’arrêtent. Aujourd’hui, c’est au tour des OnePlus 6 et OnePlus 6T.

En novembre dernier, comme l’écrit XDA, ces deux téléphones ont reçu une mise à jour de sécurité. OnePlus vient de confirmer qu’il s’agissait de la dernière mise à jour du logiciel sur ces deux appareils.

Trois ans de mises à jour majeures

Comme à son habitude, OnePlus a communiqué sur la question via un post sur son blog. La marque y écrit :

Après 3 mises à jour majeures et plus de 3 ans de mises à jour, environ 60 builds en bêta fermées et plus de 30 builds bêta ouvertes, il est maintenant temps de fermer un chapitre et d’annoncer la fin du support logiciel officiel des OnePlus 6 et 6T.

Alors que, depuis quelque temps, de plus en plus de constructeurs s’engagent à offrir trois ans de mises à jour majeures d’Android de leurs smartphones haut de gamme, la durée de vie des OnePlus 6 et 6T apparaît comme tout à fait honorable.

Que faire maintenant ?

Au passage, la firme en profite pour remercier tous les bêta-testeurs « qui, depuis 2018, ont testé des fonctionnalités avant qu’elles ne soient publiées dans la version stable. Vous avez joué un rôle énorme dans l’optimisation d’OxygenOS pour garantir une meilleure expérience globale. »

Rappelons qu’un smartphone qui n’est plus mis à jour ne signifie pas pour autant la fin des haricots. Il existe des ROM customs créés par des passionnés basés sur les dernières mises à jour d’Android. Cela devrait permettre de tenir encore un ou deux ans sans trop de souci.

