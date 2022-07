OnePlus tease OxygenOS 13, une anomalie dans sa communication

C'est officiel depuis quelques jours, la nouvelle version d'OxygenOS, qui n'était pas censée exister, arrivera très bientôt. OxygenOS 13 doit être présenté à New York le 3 août prochain, en même temps que le nouveau OnePlus 10T 5G.

Officialisé pour la première fois courant février, OxygenOS 13 approche désormais de son lancement… et c’est presque anormal. Cette nouvelle version de l’OS prend en effet des airs d’anomalie dans la communication de OnePlus. Et pour cause, plus tôt cette année, la marque avait laissé entrevoir une fusion de sa propre interface avec ColorOS, la partie logicielle employée par Oppo, sa maison-mère. Une fusion initialement prévue quelque part sur le second semestre 2022, mais qui semble avoir pris du retard.

C’est en tout cas ce que laisse entendre l’officialisation d’OxygenOS 13 et son teasing, depuis quelques jours, sur les réseaux de OnePlus. Cette nouvelle version du système est donc tout ce qu’il y a de plus tangible à présent. On sait même qu’elle sera déployée à compter du 3 août prochain, date de présentation du futur OnePlus 10T 5G.

Retour à la nomenclature traditionnelle de OnePlus

Les plus attentifs auront noté que OnePlus retrouve pour l’occasion la nomenclature de ses anciens modèles en employant de nouveau le suffixe « T »… près de deux ans après le OnePlus 8T, lancé en fin d’année 2020. En l’occurrence, le nouveau OnePlus 10T 5G reste encore assez discret, mais on pense connaître quelques-unes de ses caractéristiques.

L’appareil devrait embarquer jusqu’à 12 Go de mémoire vive et un maximum de 256 Go de stockage. On devait également y trouver un écran de 6,7 pouces disposant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que trois modules photos seraient installés à son dos : un ultra grand-angle (16 Mpx), un grand-angle (50 Mpx) et un capteur macro (2 Mpx).

Très récemment, OnePlus a toutefois confirmé l’absence de l’Alert Slider, ce petit interrupteur permettant de passer rapidement entre les modes silencieux, sonnerie et vibreur. La marque a par ailleurs indiqué que son nouveau smartphone ferait l’impasse sur l’expertise photo d’Hasselblad. Un moyen de réduire le coût final de ce OnePlus 10T 5G ? Réponse dans quelques jours.

