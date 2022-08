OnePlus 10T : découvrez une prise en main en vidéo qui brise l’embargo

Un vidéaste sur YouTube brise visiblement l'embargo fixé par OnePlus pour dévoiler en avant-première le OnePlus 10T.

OnePlus a l’habitude d’envoyer aux médias et aux influenceurs ses prochains smartphones en avance. Dans un coffret généralement assez encombrant, la marque glisse son nouveau fleuron et tous les accessoires le concernant. Le but : que tous les tests puissent être publiés dès l’annonce du smartphone et maximiser l’entrain autour de l’événement.

La chaîne YouTube NTFTW avait visiblement d’autres projets. Une vidéo publiée le 1er août dévoile le OnePlus 10T dans une prise en main complète : « les embargos, c’est surfait » annonce le vidéaste. Une ultime fuite alors que le smartphone est attendu pour le mercredi 3 aout.

Le OnePlus 10T

La vidéo présente donc essentiellement un unboxing du OnePlus 10 T. Le téléphone est fourni avec un impressionnant chargeur 106W et un câble USB-C vers USB-C. Un adaptateur USB-C vers USB-A est également fourni.

Source : NTFTW Source : NTFTW

La vidéo parle d’un smartphone à 600 dollars, mais son prix devrait être beaucoup plus élevé que ça d’après de précédentes fuites. On n’apprend pas grand-chose de plus sur le smartphone. La taille du produit est proche de celle d’un iPhone 13 Pro Max.

La vidéo se termine par une petite démonstration de deux coques officielles fournies à la presse.

Fuite ou communication ?

Le vidéaste met en avant le fait que le compte officiel de OnePlus aux États-Unis a cité et retweeté la fuite de NTFTW. On peut s’interroger sur la nature réellement irrévérencieuse de cette fuite à quelques heures de la présentation du téléphone. La marque a-t-elle donné son feu vert pour cette fuite ? Elle ne semble en tout cas pas gênée par cette publication.

Évidemment, il peut plus simplement s’agir d’une marque qui embrasse intelligemment une fuite plutôt que de générer un effet Streisand en essayant de les bloquer. Samsung s’est récemment illustré en la matière en bloquant des publications d’Evleaks sur Twitter.

Rendez-vous ce mercredi 3 août pour découvrir le OnePlus 10T et la nouvelle version d’OxygenOS.

