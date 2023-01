OnePlus Pad : une tablette avec un gros module photo… mais pour quoi faire ?

À quelques jours du lancement de sa première tablette, OnePlus a dévoilé une première image de la OnePlus Pad. De quoi apercevoir un large appareil photo au dos.

Dans un peu plus d’une semaine, OnePlus compte enfin lancer sa nouvelle gamme de smartphones dans le monde entier. Le 7 février, le constructeur chinois organisera en effet une conférence pour lancer le OnePlus 11 hors de Chine, mais également dévoiler d’autres appareils accompagnant le smartphone. On savait d’ores et déjà que ce serait le cas des OnePlus Buds Pro 2 ou du nouveau clavier OnePlus Keyboard. Désormais, le constructeur livre de nouvelles informations sur sa toute première tablette, la OnePlus Pad.

Après plus d’un an de rumeurs, OnePlus semble finalement bien parti pour lancer sa première tablette dès le 7 février. Le constructeur a d’ailleurs livré quelques images de la tablette sur son site Internet. Sur la page de l’événement du 7 février, un encart cite clairement la « OnePlus Pad » en la qualifiant de « fluide sans égal ».

L’image permet également de découvrir le dos de la tablette avec son capteur photo arrière, celui qui devrait être utilisé pour prendre des photos. Le module photo semble simplement centré au dos de la tablette et en dépasser légèrement. Un choix qui pourrait s’avérer gênant en cas d’utilisation de la OnePlus Pad à plat sur un bureau. Bien évidemment, on peut également distinguer le logo du constructeur, ainsi qu’un coloris vert sapin qui rappelle les couleurs attendues pour le OnePlus 11 et les OnePlus Buds Pro 2.

Pour l’heure, les visuels partagés par OnePlus se cantonnent néanmoins au dos de la Pad et ne permettent pas d’en découvrir la face avant, les bordures autour de l’écran, son ratio d’affichage ou ses caractéristiques.

Des rendus 3D permettent d’en découvrir davantage

En partenariat avec le leaker français OnLeaks, le site MySmartPrice a cependant partagé plusieurs rendus 3D de la tablette. De quoi permettre d’en découvrir davantage sur ses dimensions et sur son aspect. Selon ces informations, la OnePlus Pad embarquerait un écran de 11,6 pouces avec de fines bordures tout autour dans lesquelles serait intégré l’appareil photo selfie pour les appels vidéo. Avec ces rendus, on se rend par ailleurs compte de l’espace qui semble occupé, au dos, par le gros module photo. Or, si on a l’habitude de ces larges blocs au dos des smartphones, c’est moins le cas sur des tablettes. Ce pourrait être le signe que OnePlus cherche à mettre en avant l’usage photo sur tablette, voire ait équipé sa OnePlus Pad d’un large capteur photo à l’arrière.

Rendu 3D de la OnePlus Pad // Source : MySmartPrice Rendu 3D de la OnePlus Pad // Source : MySmartPrice Rendu 3D de la OnePlus Pad // Source : MySmartPrice Rendu 3D de la OnePlus Pad // Source : MySmartPrice

Par ailleurs, la OnePlus Pad serait dotée de boutons de volume sur le côté droit et d’un emplacement sur la gauche qui pourrait être destiné à accueillir un stylet.

On en saura davantage sur la première tablette de OnePlus lors de l’événement du 7 février. S’il semble acquis que l’appareil sera lancé en Inde, on ignore encore si, à l’instar du OnePlus 11, elle fera l’objet d’une commercialisation en France.

