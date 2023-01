OnePlus Pad : un subtil teasing met tout le monde d’accord, elle devrait arriver très bientôt

La toute première tablette OnePlus pourrait aussi être présentée aux côtés du OnePlus 11, le 7 février prochain. C’est en tout cas ce que laisse présager une image teasing de la marque.

Cela fait plusieurs années déjà que l’on entend parler d’une tablette OnePlus. De premiers éléments apparus en décembre 2021 laissaient entendre un lancement au premier semestre 2022. Puis rien. En mars dernier, des informations concrètes sur sa mise en production avaient fuité… puis rien.

Il faut revenir à novembre 2022 pour que la toute première tablette de OnePlus refasse parler d’elle. À l’époque, PhoneArena s’attendait à ce que la future OnePlus Pad soit en fait une Oppo Pad rebaptisée. Pour rappel, Oppo est considéré comme le grand frère de OnePlus. D’innombrables synergies demeurent entre les deux marques chinoises.

Le doute est presque levé

Cette fois-ci, c’est OnePlus lui-même qui nous donne subtilement des nouvelles de sa tablette… au travers d’une image teasing mise en exergue par Android Authority. L’image en question fait monter la sauce autour de l’événement du 7 février, où sera notamment montré le OnePlus 11, déjà introduit en décembre pour le marché chinois.

En dessous du OnePlus 11 et des Buds Pro 2, un appareil ressemblant fortement à une tablette semble se dessiner malgré sa translucidité. Dans l’idée, il n’y a plus beaucoup de place au doute. Et cela peut avoir du sens eu égard aux nombreux bruits de couloirs entendus au cours des deux dernières années.

Un marché porteur

Aussi, le marché des tablettes a opéré un retour en force depuis le Covid-19 : se positionner sur ce créneau avec de nouveaux produits est donc tentant pour les marques. Xiaomi y a par exemple succombé avec sa Pad 5, lorsqu’Oppo s’est aussi lancé dans la course avec ses Oppo Pad et Oppo Pad Air – seule la Pad Air est sortie en France.

Pour le moment, aucune fuite sérieuse n’a révélé de détails techniques au sujet de la OnePlus Pad. Même si, comme précisé ci-dessus, des similitudes avec l’Oppo Pad pourraient être de la partie. Rendez-vous dans tous les cas le 7 février pour découvrir toutes les nouveautés.

Aidez-nous à construire l’avenir de Frandroid en répondant à cette enquête !