La OnePlus Pad pourrait finalement revenir chez nous

Le bruit court depuis plusieurs mois, OnePlus serait prêt à intégrer le marché des tablettes et s’apprêterait à lancer son tout premier modèle : le OnePlus Pad. Nous en apprenons aujourd’hui un petit peu plus sur son lancement.

Une arrivée imminente

L’information nous vient d’Inde où l’on apprend que la tablette serait bel et bien entrée en production à l’heure actuelle. C’est en tout cas ce que nous révèle Mukul Sharma alias @stufflistings qui nous avait déjà annoncé l’arrivée de la tablette chez OnePlus. Il nous apprend désormais que la production en série a démarré et qu’il faut s’attendre à une sortie imminente. La production aurait déjà lieu actuellement dans certaines régions eurasiennes et européennes, ce qui laisserait penser qu’elle pourrait sortir dans nos contrées. Contrairement à ce que le leaker nous avait indiqué dans un premier temps, la tablette n’ayant été citée que pour l’Inde tout d’abord.

[Exclusive] Serial production of the OnePlus Pad has begun in several European and Eurasian regions. Expect the launch to happen soon now.#OnePlus #OnePlusPad — Mukul Sharma (@stufflistings) March 23, 2022

Un positionnement milieu de gamme pour couper l’herbe sous le pied de la concurrence ?

Selon ce même compte

, OnePlus s’apprêterait à sortir une tablette de « milieu de gamme » qui ne viendrait pas concurrencer directement les iPad Pro et autres Tab S8 Ultra (pour laquelle nous vous préparons d’ailleurs une première prise en main qui arrivera bientôt). Il se dit également que celle-ci pourrait être proposée directement avec Android 12L, la toute nouvelle mouture que Google a prévu pour optimiser l’expérience sur tablettes et grands écrans et qui est disponible depuis peu.

Le segment milieu de gamme semble donc être la cible de OnePlus pour ce début d’année puisqu’il est également question de l’arrivée d’une nouvelle watch du côté de la marque chinoise. Cette montre serait affublée de la dénomination « Nord » ce qui lui ferait intégrer la gamme plus « abordable » du catalogue OnePlus. On lui chuchoterait des fonctionnalités telles qu’un capteur de fréquence cardiaque, un capteur SpO2 (taux d’oxygène), du suivi de sommeil, le nombre de pas, les notifications du smartphone et le contrôle de la musique. Elle viendrait concurrencer les offres de montres connectées de Realme, Amazfit et Xiaomi, qui a d’ailleurs récemment mis à jour son application santé pour ses Smart Band.

Cette tablette est toujours prévue pour la première moitié de l’année et maintenant que la production semble lancée, il est probable que nous devrions en entendre parler d’ici peu, peut-être même dès le mois prochain.

