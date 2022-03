OnePlus voudrait se rattraper sur les montres connectées avec sa gamme Nord

OnePlus s'apprêterait à lancer une nouvelle smartwatch durant le second semestre de cette année, elle serait pour l'instant uniquement destinée au marché indien.

L’année 2021 marquait les premiers pas de OnePlus sur le marché des wearables. La marque cousine d’Oppo a commencé l’an dernier son installation sur le marché des montres connectées avec la OnePlus Watch, qui ne nous avait pas laissé que de bons souvenirs. Lors de notre test l’année dernière, nous avions eu l’impression d’avoir plus affaire à un bracelet connecté qu’à une véritable montre et nous regrettions certains défauts qui en faisaient finalement un produit pas assez abouti à notre goût. Et il semblerait que OnePlus s’apprête à revenir sur le devant de la scène avec une nouvelle proposition, cette fois-ci centrée sur sa gamme Nord.

Pas de Wear OS mais un prix bon marché ?

C’est une fuite de Yogesh Brar en partenariat avec le site 91Mobiles qui nous informe d’une potentielle arrivée d’une nouvelle montre chez la marque sino-finlandaise. Le site nous annonce que la marque s’apprêterait à lancer en Inde une nouvelle montre estampillée Nord aux côtés de son futur Nord 3 pour le second semestre 2022 — smartphone qui pourrait par ailleurs amener une nouveauté de taille : la charge filaire ultra rapide à 150 W. Les spécifications de cette montre ne sont pas encore clairement établies. Elle devrait embarquer son propre système d’exploitation au lieu de Wear OS 3. Cela signifierait qu’elle n’aurait pas accès au Play Store et ne prendrait donc pas en charge les applications tierces. Elle devrait donc se contenter de fonctionnalités de base telles que des indicateurs santé, le suivi des pas, le contrôle de votre musique, etc.

Il ne s’agirait donc pas d’une successeuse à la OnePlus Watch que nous connaissons, mais plutôt d’une nouvelle proposition plus en ligne avec ce qui a fait la spécificité de la gamme Nord jusqu’à présent, à savoir : un rapport qualité/prix honnête et une expérience correcte. Niveau coût, on parlerait d’un prix indien aux alentours des 95 euros hors taxes. Cela nous donne un premier ordre d’idée sur le prix de la montre si elle venait à arriver chez nous, mais il faut évidemment s’attendre à une hausse du tarif. Notez qu’elle devrait coûter moins cher que la Watch de 2021. La montre précédente n’a pas reçu le meilleur accueil par chez nous, mais OnePlus ne semble pas renoncer à se développer sur ce segment.

