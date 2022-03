Adieu Xiaomi Mi Fit, l’application de santé devient « Zepp Life »

Xiaomi délaisse le nom Mi Fit pour son application santé qui s'appellera dorénavant « Zepp Life ».

Xiaomi est devenu au fil des années un acteur important du marché des bracelets connectés avec ses « Smart Band » que tout le monde connaît bien aujourd’hui. Il s’agit de l’une des marques les plus en vue pour les personnes souhaitant mesurer leur efforts et entretenir leur forme à moindre coût. Le tout, en reste généralement dans des segments de prix très abordables.

Mais curieusement, Xiaomi préfère désormais se mettre en recul et a décidé de donner à sa branche santé une identité distincte. C’est ainsi que l’application Xiaomi Mi Fit a changé de nom pour devenir « Zepp Life » comme l’a remarqué le site Xatakandroid . Ce changement vient d’être opéré via une mise à jour des versions iOS et Android de la marque.

Pourquoi un tel changement ?

Xiaomi n’est en fait pas le seul fabricant de ses produits. La marque a su au fil du temps se développer un réseau et investir chez un bon nombre de fournisseurs qui développent pour eux des produits « exclusifs ». Elle a ainsi pu déléguer la confection de ses équipements à d’autres marques notamment pour ses bracelets santé qui eux ont été confiés à la marque Amazfit (propriété de la marque Huami). La collaboration entre les deux marques est donc à l’origine de ce changement.

Xiaomi Mi Fit est devenu Zepp tout simplement parce que cette marque est le nom qu’Amazfit a commencé à utiliser pour certains de ses produits, notamment pour l’application grâce à laquelle les utilisateurs peuvent gérer leur équipement Amazfit, mais aussi maintenant pour celle qui sert à contrôler les Smart Band.

Il ne s’agit ici purement que d’un rebranding qui ne change absolument pas le contenu ni l’interface de l’application Mi Fit. Ce n’est pas la première fois que Xiaomi change le nom de son application pour ses bracelets et peut-être pas la dernière non plus.

Quid du Xiaomi Smart Band 7 ?

Reste que cela présage d’un renforcement du lien entre les deux sociétés au moment où Xiaomi se prépare à lancer son futur Smart Band 7. Nous pourrions voir arriver un produit qui serait encore plus intégré dans l’écosystème d’Amazfit et qui gagnerait peut être certaines fonctionnalités au passage. Mais rien n’est encore sûr, il faudra attendre une prochaine annonce de Xiaomi pour comprendre réellement ce que tout cela implique pour l’avenir de ses produits.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.