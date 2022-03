Smart Band 7 : on en sait plus sur le prochain bracelet connecté de Xiaomi

Le site Android Police a obtenu des informations au sujet du Xiaomi Smart Band 7, le prochain bracelet connecté du constructeur chinois.

Fin mars 2021, il y a près d’un an, Xiaomi présentait officiellement son dernier bracelet connecté en date, le Xiaomi Mi Smart Band 6. Suivant son rythme d’un nouveau traqueur d’activité lancé chaque année, le constructeur devrait logiquement dévoiler prochainement son successeur, attendu sous le nom de Xiaomi Smart Band 7.

Le site Android Police, spécialisé dans l’écosystème Android, fait d’ores et déjà état de plusieurs informations révélées par le leaker Magical Unicorn, un leaker qui avait déjà visé juste sur plusieurs données du Mi Smart Band 6 avant même sa présentation. Selon ses informations, le Xiaomi Smart Band 7 — qui devrait donc abandonner lui aussi la marque « Mi » — serait décliné en deux versions connues sous les noms de modèle M2129B1 et M2130B1.

Surtout, ces informations permettent d’en découvrir un peu plus sur les caractéristiques du futur bracelet connecté de Xiaomi. C’est le cas de la définition attendue de son écran. Si le Xiaomi Mi Smart Band 6 profitait d’un affichage de 142 x 486 pixels, le Xiaomi Smart Band 7 opterait pour une définition de 192 x 490. L’écran serait ainsi sensiblement allongé même si, en termes de définition en largeur, on resterait sur une valeur sensiblement identique. Magical Unicorn indique par ailleurs que le bracelet connecté sera doté de sept cadrans en sortie de boite, ainsi que de la fonction d’écran always on pour afficher en permanence des informations — comme l’horloge — au bracelet de l’utilisateur.

Quelques fonctions originales pour le nouveau bracelet de Xiaomi

Magical Unicorn a également repéré quelques fonctionnalités attendues sur le Xiaomi Smart Band 7. C’est le cas d’une alarme intelligente qui devrait retentir au moment le plus opportun le matin dans les 30 minutes avant l’heure programmée pour éviter de couper l’utilisateur en pleine phase de sommeil profond. Un GPS serait également intégré, tout comme un mode économie d’énergie ainsi qu’une sécurisation des données du bracelet par mot de passe.

Pour l’heure, on ignore encore quand Xiaomi compte présenter officiellement son nouveau bracelet Smart Band 7. On s’attend à une commercialisation en Europe des Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro la semaine prochaine, le mardi 15 mars. C’est potentiellement à cette date que le constructeur chinois pourrait également lever le voile sur son nouveau bracelet connecté. Comme d’habitude, le bracelet devrait se distinguer par son prix particulièrement attractif, avoisinant les 50 euros.

