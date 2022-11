OnePlus Pad : la première tablette OnePlus en rappellerait une autre

OnePlus préparerait sa première tablette tactile pour une sortie en Europe dans les mois à venir. Il s'agirait en fait de l'Oppo Pad, qui serait reprise entièrement, à la seule différence du logo qui serait modifié. À rappeler que OnePlus et Oppo sont deux marques appartenant au même groupe.

Le rapprochement entre OnePlus et Oppo tend à se renforcer : les deux marques partageraient en fait une même tablette tactile. Après l’Oppo Pad sortie en février (mais pas en Europe), ce même appareil pourrait sortir dans nos contrées, cette fois-ci sous le nom de OnePlus Pad.

OnePlus pourrait reprendre l’Oppo Pad et poser son logo dessus

Pour rappel, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) avait autorisé OnePlus à utiliser le nom « OnePlus Pad » en fin d’année dernière. Ce qui indique que si cette tablette sortait, elle pourrait être disponible au sein de l’UE. En mars dernier, l’expert de l’industrie Mukul Sharma nous apprenait que la production avait débuté, notamment en Europe.

OnePlus has a tablet in development.

Launch is scheduled for next year! #OnePlusPad — Max Jambor (@MaxJmb) November 14, 2022

Le média PhoneArena reprend un tweet du leaker Max Jambor. Celui-ci écrit que « OnePlus a une tablette en développement. Le lancement est prévu pour l’année prochaine ! ».

Une Oppo Pad sortie en février 2022

Selon PhoneArena, on peut s’attendre à ce que la OnePlus Pad soit en fait une Oppo Pad rebaptisée. Cette tablette était sortie en février 2022, mais pas en Europe. Il ne faut pas la confondre avec l’Oppo Pad Air, arrivée en France en septembre.

Ce modèle est équipé d’un SoC Snapdragon 870, avec un écran LCD de 11 pouces avec une définition de 2560 par 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Deux versions existent : l’une avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, l’autre avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’Oppo Pad dispose d’une batterie de 8360 mAh et d’une charge rapide de 33 W, ainsi qu’un capteur photo arrière de 13 Mpx.

En sortant une tablette tactile, OnePlus suivrait une tendance qui s’est confirmée cette année, avec un retour en force des tablettes.

