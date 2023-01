OnePlus : deux smartphones pliables apparaissent, avec des noms à l’appui

OnePlus semble lui aussi nourrir des ambitions certaines pour les smartphones pliables. Deux appareils au nom explicite sont en effet apparus dans les fichiers de l’Office chinois des brevets. Cela en dit peut-être long sur ses intentions à court terme.

En Europe, Samsung a longtemps profité d’une situation de monopole sur le marché des smartphones pliables. Cette ère est bientôt révolue avec l’arrivée de l’Oppo Find N2 Flip, qui va venir marcher sur les plates-bandes du Galaxy Z Flip. Pour pimenter le tout, il se murmure que Google prépare lui aussi un pliable – un Pixel Fold – au format livre, et non clapet.

Le fait est qu’à l’heure actuelle, Oppo est considéré comme le grand frère de OnePlus. C’est en quelque sorte lui qui définit la ligne directrice à prendre. Il n’y aurait donc rien d’étonnant à ce que OnePlus se serve du savoir-faire de son mentor pour se positionner lui aussi sur le segment des téléphones pliables.

Les derniers éléments mis en exergue par Mukul Sharma vont d’ailleurs en ce sens. L’intéressé a en effet repéré deux mentions explicites sur l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle. Ont en effet été listées les deux appareils suivants : OnePlus V Fold et OnePlus V Flip.

OnePlus V Fold

OnePlus V Flip

monikers have already been trademarked by the brand.

The internal testing of (at least) one of these has begun in several regions, including Europe, as per my source.#OnePlus #OnePlusVFold #OnePlusVFlip pic.twitter.com/f3jMgoQ89x

— Mukul Sharma (@stufflistings) January 29, 2023