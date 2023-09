Le OnePlus 12 aurait un nouveau capteur photo, qu’est-ce que ça peut être ?

OnLeaks et MySmartPrice ont mis à jour leurs rendus du OnePlus 12 et, surprise, un étonnant quatrième module photo apparait.

En juillet, nous découvrions les premières images du OnePlus 12, publiées par OnLeaks et Smartprix. Depuis, la firme chinoise semble avoir légèrement revu ses plans, comme le montrent de nouveaux rendus publiés par les mêmes acteurs sur SmartPrix.

Une version revue et corrigée du design du OnePlus 12. // Source : OnLeaks / SmartPrice Une version revue et corrigée du design du OnePlus 12. // Source : OnLeaks / SmartPrice

Le gros du changement se concentre sur le module photo, où un quatrième trou fait son apparition. Le précédent rendu affichait un aplat en acier inoxydable sous les deux modules photo du haut, mais OnePlus semble depuis être parti dans une direction tout autre avec quatre modules placés en carré. Nous ignorons à ce stade tout du quatrième module. En outre, on remarque que le logo Hasselblad a été remplacé par un simple H.

Pour mieux comprendre la différence entre les deux, voici à gauche la version présentée en juillet et à droite la dernière.

On distingue toujours la présence d’un alert slider posé directement sur le bloc photo, qui coule jusqu’au cadre du smartphone.

Qu’est-ce que peut-être ce nouveau module photo ?

Pour la partie photo, le OnePlus 12 se munirait d’un grand angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 50 Mpx et d’un téléobjectif avec capteur de 64 Mpx. Et Que pourrait être ce mystérieux quatrième module ?

Un capteur de profondeur ou une macro ferait tache sur cette gamme de prix. Il en va de même pour un capteur dédié au noir et blanc. Le choix le plus évident semble d’ouvrir la voie à un second téléobjectif, même si le prix du OnePlus 12 s’en ressentirait alors. Deux téléobjectifs donnent immédiatement une plus grande polyvalence en photo et augmentent l’intérêt d’un smartphone premium. On peut noter qu’il y a, a priori, en regardant les rendus, pas de périscope. Ne vous attendez donc pas à un facteur de zoom gigantesque.

Qu’attendre du OnePlus 12 ?

Selon les informations de MySmartPrice, le OnePlus 12 intègrerait un écran Oled de 6,7 pouces avec une définition QHD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz. La publication affirme également qu’il intègrerait un Snapdragon 8 Gen 3, jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Ajoutons à cela une batterie de 5000 mAh, une charge de 120 W et une charge sans fil de 50 W.

Le gros point d’interrogation qui demeure est : est-ce que OnePlus sortira son smartphone en France au vu des difficultés du groupe en Europe ? D’après le leaker Max Jambor, la réponse est oui. Ou tout du moins, il avance qu’une sortie globale est bien prévue en janvier 2024, après un lancement en Chine en décembre.

