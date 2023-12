OnePlus 12 : des photos du smartphone permettent de tout savoir sur ses caractéristiques

Alors que le OnePlus 12 doit ĂȘtre prĂ©sentĂ© cette semaine, le smartphone a dĂ©jĂ Ă©tĂ© pris en photo, permettant de tout apprendre sur ses caractĂ©ristiques.

C’est cette semaine que OnePlus doit prĂ©senter officiellement son nouveau smartphone haut de gamme en Chine, le OnePlus 12. Alors que le constructeur a dĂ©jĂ partagĂ© moult dĂ©tails Ă propos de son nouveau tĂ©lĂ©phone, voilĂ qu’il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© aperçu en pleine nature grĂące Ă des prises en main publiĂ©es sur le rĂ©seau social chinois Weibo.

Comme le rapporte le site GSM Arena, plusieurs publications sur Weibo permettent d’en dĂ©couvrir un peu plus non seulement sur le design du OnePlus 12, mais Ă©galement sur ses caractĂ©ristiques. Il semble en effet que le smartphone ait Ă©tĂ© exposĂ© en boutique avant mĂȘme son annonce officielle.

Les photos permettent de dĂ©couvrir deux coloris sur smartphone, en teinte blanche comme en teinte verte. Rappelons que le smartphone est Ă©galement attendu en couleur noire. Le smartphone est largement reconnaissable avec son large module photo dotĂ© de trois appareils Ă l’arriĂšre positionnĂ©s dans un cercle avec le logo « H » de Hasselblad.

L’une des photos permet par ailleurs de voir le menu « à propos du tĂ©lĂ©phone » oĂč l’on apprend que le smartphone devrait ĂȘtre Ă©quipĂ© d’un stockage de 1 To, d’une batterie de 5400 mAh, d’un Ă©cran de 6,82 pouces et d’une mĂ©moire vive montant jusqu’Ă 24 Go. Par ailleurs, le module photo devrait ĂȘtre composĂ© d’un capteur de 64 mĂ©gapixels, d’un module de 48 mĂ©gapixels et d’un module de 50 mĂ©gapixels. Enfin, comme les prĂ©cĂ©dents smartphones OnePlus vendus en Chine avant lui, le OnePlus 12 profiterait de l’interface ColorOS d’Oppo.

Une présentation attendue dÚs cette semaine

Pour rappel, le OnePlus 12 doit ĂȘtre prĂ©sentĂ© en Chine officiellement ce mardi 5 dĂ©cembre. Il devrait ĂȘtre lancĂ© par la suite dans le reste du monde, dont l’Europe, Ă compter du 23 janvier prochain.

Pour l’heure, on ignore encore Ă quel prix le smartphone sera lancĂ©. Il faudra Ă©galement patienter jusqu’Ă demain pour connaĂźtre l’ensemble de ses caractĂ©ristiques techniques.