OnePlus lance de nouveaux écouteurs sans fil à prix vraiment cassé

OnePlus a lancé en Chine de nouveaux écouteurs au tarif particulièrement intéressant, les OnePlus Buds V, proposés à moins de 30 euros HT.

À l’occasion du lancement en Chine de son nouveau smartphone Ace 3V, OnePlus a également présenté une nouvelle paire d’écouteurs sans fil pas chers particulièrement intéressants sur le papier, les OnePlus Buds V.

Ces nouveaux écouteurs n’ont en effet pas à rougir de leurs caractéristiques avec un rapport qualité-prix particulièrement intéressant, du moins en théorie. Ils embarquent en effet de larges transducteurs dynamiques en titane de 12,4 mm de diamètre permettant de proposer un son puissant avec des basses profondes. OnePlus annonce par ailleurs une réponse en fréquence allant de 20 à 20 000 Hz. Du côté des codecs audio Bluetooth, il faudra cependant se contenter des deux plus communs à savoir le SBC et l’AAC.

Les écouteurs sans fil sont par ailleurs conçus avec un format intra-auriculaire qui devrait proposer une isolation passive. Une réduction de bruit est également proposée pour les appels, pour votre interlocuteur, mais les écouteurs ne proposent cependant pas de réduction de bruit active lors de l’écoute de musique.

Des écouteurs légers et adaptés au sport

Les OnePlus Buds V proposent par ailleurs un format tout en rondeur, avec une tige tactile permettant de contrôler sa musique, une taille compacte et un poids de seulement 4,3 grammes par écouteur. Ils sont également adaptés pour un usage sportif avec une certification d’étanchéité IP55 qui devrait garantir une protection contre les éclaboussures, la pluie ou la sueur.

Du côté de l’autonomie, OnePlus annonce jusqu’à 8 heures d’écoute avec les écouteurs seuls et 38 heures au total avec le boîtier de charge. Le boîtier peut par ailleurs se recharger en USB-C.

Pour l’heure, les OnePlus Buds V n’ont été annoncés qu’en Chine où ils sont proposés au prix de 179 yuans (23 euros) et à 149 yuans (19 euros) en précommande. Comme le suggère le site GSM Arena, les écouteurs pourraient par ailleurs être lancés dans le reste du monde sous la gamme OnePlus Nord. Il paraît cependant peu probable qu’ils succèdent aux OnePlus Nord Buds 2, puisque les Buds V ne profitent pas de réduction de bruit active pour l’utilisateur. On devrait en savoir davantage plus tard dans l’année.