Le OnePlus 13 est disponible, mais son prix s’envole

Le OnePlus 13 est là. Le constructeur chinois s’offre une configuration aux petits oignons, mais la fait payer.

OnePlus 13 // Source : OnePlus

Présenté officiellement aujourd’hui, le OnePlus 13 arrive chez nous avec un tarif en hausse par rapport à l’an dernier.

OnePlus 13 12 Go / 256 Go à 1029 euros,

OnePlus 13 16 Go / 512 Go à 1179 euros.

Oui, la facture est salée. On passe la barre symbolique des 1000 euros avec la version de base. Il faut compter respectivement 60 et 80 euros d’augmentation par rapport aux OnePlus 12 de mêmes capacités.

Une rallonge qui peut se justifier en partie par le choix de la meilleure puce de Qualcomm qui a augmenté ses prix.

Design

Le OnePlus 13 est doté d’un nouveau design plat et épuré. Exit l’écran qui déborde sur les côtés. Ici, la dalle est plate, les bords aussi. Néanmoins, les périphéries avant et arrières restent un peu galbées. On n’est pas encore sur un monolithe.

OnePlus 13 // Source : OnePlus

D’ailleurs, il est aussi plus fin et plus léger que le OnePlus 12.

76,5 mm x 162,9 mm x 8,5 mm contre 75,8 mm x 164,3 mm x 9,15 mm,

213 g contre 220 g.

Le téléphone est disponible en trois couleurs : Midnight Ocean, Arctic Dawn et Black Eclipse. L’Arctic Dawn et le Black Eclipse sont dotés d’un revêtement en verre de nouvelle génération qui offre une expérience tactile douce et sans traces de doigts. Le Midnight Ocean est doté d’un matériau en cuir végétalien microfibre, une première dans l’industrie.

Le OnePlus 13 est également doté d’un indice de protection IP68 et IP69, ce qui signifie qu’il est résistant à la poussière et à l’eau chaude (jusqu’à 80°C).

Écran

Le OnePlus 13 est doté d’un écran QHD+ de 6,82 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est également compatible Dolby Vision et HDR10+.

OnePlus 13 // Source : OnePlus

Le OnePlus 13 est le premier téléphone au monde à être doté d’un écran A++ certifié DisplayMate. Cela signifie qu’il est capable de produire des couleurs précises même en plein soleil.

L’écran est également doté de la technologie RadiantView, qui permet d’améliorer la lisibilité en plein soleil.

Pour la sécurité, on a un capteur d’empreintes ultrasonique qui permet de déverrouiller plus rapidement le téléphone sans avoir à allumer l’écran.

Performances

Le OnePlus 13 est alimenté par le processeur Snapdragon 8 Elite. Il s’agit de la puce la plus haut de gamme de Qualcomm, celle qui équipe notamment le ROG Phone 9 Pro et les futurs Honor Magic 7 Pro et Galaxy S25 Ultra.

Le OnePlus 13 est également doté de 12 Go ou 16 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage.

Logiciel

Pour la partie logicielle, on retrouve OxygenOS en version 15. OxygenOS est une interface utilisateur personnalisée connue pour ses performances rapides et fluides.

OnePlus 13 // Source : OnePlus

Sur le OnePlus 13, il comprend quelques nouvelles fonctions intéressantes comme le Parallel Processing qui fluidifie les transitions dans le multitâche ou la suppression des processus redondants qui permet de libérer du stockage de base.

En sus, on a aussi toute une suite d’outils d’intelligence artificielle :

résumé d’enregistrement,

Assistant IA pour Notes (nettoyer, affiner, continuer à écrire, développer, raccourcir),

Rédacteur (écrire, vérifier, réécrire),

Parole IA

OnePlus 13 // Source : OnePlus

Même schéma en photo avec :

Améliorer la netteté,

AI Eraser,

Supprimer le flou,

Supprimer les reflets.

OnePlus 13 // Source : OnePlus

Caméra

Le OnePlus 13 est doté d’un système photo toujours conçu en partenariat avec Hasselblad. Il dispose d’une configuration à trois objectifs à l’arrière :

un grand-angle stabilisé de 50 Mpx (23 mm) ouvrant à f/1,6,

un ultra grand-angle de 50 Mpx (15 mm) ouvrant à f/2,0 avec un angle de 120°,

un téléobjectif périscopique stabilisé de 50 Mpx (73 mm) ouvrant à f/2,6 et offrant un zoom optique x3.

Ceux qui ont l’œil auront repéré qu’il s’agit des mêmes objectifs que le Find X8 Pro d’Oppo. Seule différence, ce dernier a un téléobjectif x6 en plus.

OnePlus 13 // Source : OnePlus

Batterie

Le OnePlus 13 est doté d’une batterie carbone-silicium de 6 000 mAh. Il s’agit de la plus grande batterie jamais intégrée à un téléphone OnePlus. C’est 600 mAh de plus que le OnePlus 12. Et le constructeur parvient à caser tout ça dans un boîtier affiné et allégé ! Belle prouesse.

OnePlus 13 // Source : OnePlus

Le OnePlus 13 prend également en charge une charge filaire rapide de 100 Watts et une charge sans fil rapide de 50 Watts.