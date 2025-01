Le OnePlus 13 a sa première (grosse) mise à jour et il y a du Gemini dedans

Alors qu’il n’est encore qu’en précommande, le OnePlus 13 a déjà reçu une première mise à jour.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid

Celle-ci lui apporte notamment Gemini Nano, la plus petite version du grand modèle de langage (LLM) de Google. Rappelons que le OnePlus 13 est livré avec une série de fonctions d’intelligence artificielle, mais qui ne sont malheureusement pas disponibles en français pour l’instant.

Sur ce point, OnePlus est comme Oppo ou d’autres constructeurs chinois, il lance des produits qui ne sont pas exhaustifs, là où Apple préfère repousser Apple Intelligence de quelques mois plutôt qu’il ne soit pas localisé.

Gemini Nano s’introduit dans tout le OnePlus 13

Avec Gemini Nano, on gagne des fonctions d’IA intégrées aux applications du système. Par exemple, Mishaal Rahaman d’Android Authority, note l’apparition de l’assistant de composition dans l’application Google Messages.

Gemini Nano nécessite l’application Android AICore pour fonctionner. Après la mise à jour d’Oxygen OS 15, elle apparaît dans le PlayStore. Plus qu’à la télécharger (un peu moins de 4 Go).

La mise à jour du OnePlus 13 pèse 1 Go. La version de la build devient CPH2655_15.0.0.402(EX01).

Outre la prise en charge de Gemini Nano, la mise à jour de OnePlus apporte aussi des améliorations sur le reste de l’appareil, lesquelles ont aussi été apportées au OnePlus 13R. On parle ici d’une correction de la surexposition en photo, d’amélioration des couleurs ainsi que des performances globales de l’appareil photo.

Le OnePlus 13R a aussi sa mise à jour

De son côté, le OnePlus 13R gagne la fonctionnalité «

Touch to share » pour partager des fichiers avec les appareils iOS. On a aussi l’apparition de filigranes personnalisés pour l’application photo. OnePlus améliore la stabilité des connexions Bluetooth et Wi-Fi. Enfin, l’état de charge apparaît désormais dans la fonction Alertes en direct.