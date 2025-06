Le OnePlus 13s semble très réussi, mais on reste sur notre faim

Le OnePlus 13s prouve qu’on peut faire un flagship compact réussi. Écran 6,32 pouces, autonomie correcte et prix attractif : tout y est, sauf la disponibilité européenne.

Il ressemble beaucoup à un Google Pixel 9… // Source : OnePlus

OnePlus vient de sortir le 13s, un smartphone qui montre qu’on peut avoir un flagship vraiment compact. Écran de 6,32 pouces, Snapdragon 8 Elite, batterie de 5850 mAh et prix intéressant : sur le papier, c’est exactement ce qu’on attendait. Sauf qu’il y a un hic.

Le hic ? On vous fait pas patienter : ce smartphone ne sortira pas en Europe. Dommage, parce qu’il avait tout pour plaire.

Compact sans faire de compromis

Le OnePlus 13s prouve qu’un smartphone peut rester « petit » (l’importance des guillemets) tout en gardant des composants sérieux. Avec son écran de 6,32 pouces, il fait la même taille que l’iPhone 16 Pro, mais réussit à caser une batterie de 5850 mAh dans un châssis de 8,2 mm d’épaisseur.

L’écran LTPO AMOLED affiche 2640 x 1216 pixels avec une luminosité de 1600 nits et un taux de rafraîchissement qui monte à 120 Hz. Du classique pour un flagship, mais dans un format qui tient bien en main, surtout à ce prix.

OnePlus ajoute une touche Plus configurable, comme le bouton Action de l’iPhone.

On peut lui assigner la fonction qu’on veut : lampe torche, mode silencieux, ouverture d’une app… Pratique au quotidien.

Le tout pèse 185 grammes, ce qui reste raisonnable pour un smartphone bourré de technologie. OnePlus a bien optimisé l’espace disponible.

Photo correcte, performances au top

Côté photo, OnePlus mise sur deux capteurs 50 mégapixels à l’arrière : un principal avec un Sony LYT-700 et un téléobjectif 2x. Pas de fioritures, juste l’essentiel pour couvrir les besoins courants. Le capteur selfie de 32 mégapixels complète l’ensemble.

Le Snapdragon 8 Elite garantit des performances de flagship. Cette puce récente apporte puissance et efficacité énergétique, parfaite pour un smartphone compact qui doit gérer l’autonomie intelligemment.

OnePlus annonce 16 heures d’autonomie sur les réseaux sociaux, 10 heures en appels vidéo et 7 heures en gaming. Des chiffres impressionnants qui montrent que la grosse batterie fait bien son travail.

La charge 80 W via USB-C permet de récupérer rapidement de l’énergie quand nécessaire. Un bon équilibre entre capacité et vitesse de recharge.

Tout ce qu’il faut en connectivité

OnePlus n’a pas fait d’impasse sur la connectivité. Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 avec les codecs aptX HD et LDAC, NFC : tout y est. Le capteur d’empreintes est intégré sous l’écran, comme on s’y attend sur un smartphone moderne. Enfin, sauf chez Apple.

Les finitions semblent soignées d’après les premières images. OnePlus maîtrise maintenant bien l’art du smartphone premium, même en format compact.

Un prix qui fait envie

OnePlus positionne le 13s à 560 euros pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le modèle 512 Go monte à 610 euros. Des tarifs agressifs comparés aux flagships qui dépassent souvent les 1000 euros en Europe.

Ce prix le place en concurrence directe avec des smartphones moins premium, tout en offrant des performances de haut niveau. Une stratégie qui fonctionne bien en Inde, où la concurrence sur les prix est féroce.

Pour des européens habitués aux tarifs élevés des flagships, ces prix auraient pu faire sensation. Malheureusement, on ne le saura jamais.

Le problème du OnePlus 13s ? Il ne sortira qu’en Inde. OnePlus n’a annoncé aucun plan pour l’Europe, privant le marché européen d’une alternative intéressante aux smartphones géants actuels.