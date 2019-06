Sur son forum, OnePlus a fait le point sur certaines des fonctionnalités demandées par les membres de sa communauté. Certaines arriveront prochainement dans OxygenOS.

Malgré quelques choix qui peuvent rendre sceptique, OnePlus reste très à l’écoute de sa communauté, notamment en ce qui concerne le développement de son interface logicielle, OxygenOS. Dans un récent message sur les forums officiels (repéré par 9to5Google), la marque propose sous forme de question/réponse une liste de nouveautés à venir sur ses smartphones (OnePlus 5 et 5T, OnePlus 6 et 6T, OnePlus 7 et 7 Pro).

Des notifications pour OnePlus 7 Pro

À défaut d’avoir une LED de notifications, les utilisateurs du OnePlus 7 Pro réclament une fonctionnalité leur permettant de savoir lorsqu’ils reçoivent un message. Sur ce point, OnePlus cherche un moyen d’implémenter un nouvel Always-On Display qui ne soit pas trop énergivore, ainsi qu’une personnalisation de l' »horizon light », qui pourrait clignoter sur le pourtour de l’écran à l’instar de ce que propose Samsung sur ses derniers Galaxy S.

Dossiers, icônes adaptatives et multitâche

Pour toujours plus de personnalisation et de rangement, OnePlus indique travailler sur l’implémentation des icônes adaptatives et étudie l’idée de créer des dossiers au sein du tiroir d’applications. Dans un autre ordre d’idées, OnePlus promet que nous pourrons voir davantage d’applications lors de l’ouverture du menu « applications récentes ».

Blocage de messages et d’appels

Afin d’améliorer le filtrage de messages et d’appels indésirables, OnePlus teste actuellement dans son programme bêta des fonctions permettant de bloquer automatiquement des messages contenant certains mots, mais aussi le blocage des appels directement depuis les paramètres du téléphone.

Compteur de pas et film en ultra grand-angle

Au niveau des fonctionnalités pures, OnePlus indique chercher à intégrer un compteur de pas dans son Shelf (l’écran à gauche de l’accueil). Le but est d’ajouter cette nouveauté sans rajouter d’application supplémentaire gênante sur le smartphone.

Il est précisé également que l’équipe de développement travaille actuellement sur la possibilité de filmer en utilisant l’ultra grand-angle.

Et plus encore

Dans son message, OnePlus évoque également la personnalisation du mode Zen, la correction de certains bugs, ainsi que le portage de l’application Wellbeing sur les OnePlus 5 et 5T et OnePlus 6 et 6T.

Toutes ces mises à jour sont en cours de développement ou de réflexion en interne, mais aucune date de déploiement n’a encore été annoncée. Il faudra donc encore se montrer patients avant de voir arriver tout cela sur nos smartphones.