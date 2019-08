OnePlus vient de déployer le patch de sécurité du mois d’août sur le OnePlus 7 Pro. Le constructeur devient donc le premier à déployer cette mise à jour sur l’un de ses smartphones, avant même Google.

Chaque mois, Google publie ses mises à jour de sécurité mensuelles pour Android. C’est une mesure qui a été mise en œuvre en 2015 après la découverte d’une faille de sécurité importante et qui est en partie suivie par les autres constructeurs. En règle générale, les mises à jour sont plutôt déployées tous les 2 mois par les différentes marques et seul Google et quelques adhérents au programme Android One arrivent à tenir un rythme mensuel effréné.

OnePlus de son côté est plutôt considéré comme un bon élève en la matière et tient ses smartphones régulièrement à jour, avec très peu de retard sur Google. Mais ce mois-ci, le constructeur chinois a frappé fort en rendant sa mise à jour de sécurité disponible avant même que Google la propose sur ses Pixel.

En effet, certains utilisateurs annoncent déjà l’arrivée d’OxygenOS 9.5.11 sur leur OnePlus 7 Pro, avec le changelog suivant :

Optimisation de la luminosité automatique

Optimisation de la sensibilité de l’écran tactile lors des sessions de jeu

Optimisation des contacts accidentels avec la barre de notifications lors d’un appel

Mise à jour des Google Mobile Services (GMS) du mois de juin 2019

Mise à jour de sécurité du mois d’août 2019

Correction de bugs et amélioration générale du système

À l’heure actuelle, les Pixel tournent quant à eux sous la version du mois de juillet et devraient être mis à niveau dans les prochains jours. Ce n’est pas la première fois qu’un constructeur tiers prend Google de vitesse — Nokia l’avait déjà fait –, mais c’est assez rare pour être souligné, d’autant qu’il s’agit là d’une bonne pratique et que cela confirme la volonté de OnePlus d’être une référence en termes de rapidité et de longévité de ses mises à jour.