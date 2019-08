L’annonce du OnePlus 7T approche. L’heure est donc aux premières fuites.

Si vous suivez habituellement les rumeurs de smartphones, vous savez comment ça fonctionne. Après quelques rumeurs un peu floues, la première fuite crédible est souvent celle de OnLeaks, pour le site Pricebaba, qui nous partage une nouvelle fois un rendu 3D complet du smartphone avant sa présentation. C’est au tour du OnePlus 7T d’en faire les frais.

Nouvel appareil photo à trois capteurs

Pour son nouveau smartphone, OnePlus ne devrait pas réinventer la roue. On garde ce design assez classique pour la marque avec un écran borderless à l’avant, avec une encoche en goutte, et un dos arrondi probablement en verre, à l’arrière.

Un design parfaitement maîtrisé par la firme. Le plus intéressant est à l’arrière, OnePlus semble avoir prévu un tout nouveau module photo centré au dos et circulaire à la façon des Moto Z de Motorola ou du supposé futur Mate 30 Pro de Huawei.

L’écran ferait entre 6,4 et 6,5 pouces de diagonal, soit quelque chose de très proche des 6,4 pouces du OnePlus 7. Le port USB Type-C serait toujours là, comme le haut-parleur situé sous le téléphone. Le port jack 3,5 mm ne ferait pas son retour.

Priorité à OnePlus TV

L’agenda de OnePlus est un peu plus chargé que d’habitude pour cette fin d’année. En plus des OnePlus 7T et 7T Pro, on attend notamment l’annonce du OnePlus TV, donc la firme dévoile petit à petit des détails et dont l’annonce est attendue en septembre.