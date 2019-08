Alors que le OnePlus 7T n’est pas attendu avant quelques mois encore, on a pu en découvrir une version schématisée mise en ligne ce jeudi par le leaker Evleaks.

Comme tous les ans, OnePlus devrait dévoiler en fin d’année un autre smartphone, légère évolution de ses OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro officialisés en avril dernier. Logiquement, le prochain modèle attendu devrait donc être le OnePlus 7T.

Jusqu’alors, peu de nouvelles nous étaient parvenues à propos de ce prochain smartphone haut de gamme. Du moins jusqu’à ce jeudi. En effet, le leaker américain Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme d’Evleaks, a mis en ligne sur Twitter trois schémas quasiment identiques d’un smartphone présenté comme le prochain OnePlus.

On peut y découvrir un dos sans lecteur d’empreintes digitales, des tranches avec les boutons de volume à gauche et le slider de notifications et le bouton de mise en veille à droite, mais surtout un gros module photo. En effet, à en croire les schémas, le OnePlus 7T devrait profiter d’un large module photo de forme ronde, à la manière de ce que propose déjà Motorola avec sa gamme Z, ou de ce que devrait proposer Huawei avec son futur Mate 30 Pro. On ne connaît néanmoins pas le nombre de capteurs photo intégrés à ce module.

Ce design n’est pas sans rappeler une précédente photo publiée en décembre 2018. On pouvait y découvrir, dans les bureaux de OnePlus, un smartphone affiché à l’écran et posé sur une table. On pensait alors qu’il s’agirait du OnePlus 7 mais il ne devrait donc en être rien et ce design devrait finalement être celui du OnePlus 7T.