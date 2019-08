Alors que OnePlus travaille à la sortie de son tout premier téléviseur, le constructeur chinois a indiqué que Google serait intéressé à l’idée de reprendre certaines fonctionnalités pour les intégrer dans son système Android TV.

On le sait déjà, OnePlus développe actuellement son tout premier téléviseur, baptisé logiquement OnePlus TV. Le constructeur chinois a par ailleurs déjà indiqué que ce téléviseur serait basé sur le système Android TV de Google auquel il ajoutera plusieurs fonctionnalités pour en personnaliser l’expérience.

Néanmoins, il semble que OnePlus soit particulièrement fier des ajouts logiciels faits à son téléviseur. Suffisamment en tous cas pour que Pete Lau, l’un des deux patrons de la boîte, s’en vante auprès d‘India Today. Interrogé par le magazine indien, le responsable de OnePlus explique avoir mis l’accent sur les fonctionnalités et la fluidité du système, des points « ignorés par les constructeurs traditionnels de téléviseurs ».

Surtout, Pete Lau explique avoir travaillé étroitement avec les développeurs d’Android TV de chez Google afin de permettre un développement simplifié des ajouts logiciels du OnePlus TV : « Nous avons fait des améliorations et des optimisations qui, nous le pensons, feront partie du cœur du logiciel ». Comme l’explique India Today, cela signifie que Google pourrait reprendre les optimisations apportées par OnePlus pour les intégrer directement dans Android TV où elles pourraient servir à tous les constructeurs.

Last week, our first #OnePlusTV came off the production line – a truly monumental moment. Within this box you'll find over 2 years of dreams, milestones and of course an amazing TV. Proud to seal the very first box, and can't wait for you to see it! pic.twitter.com/hFuChx6bJW

— Pete Lau (@PeteLau) August 27, 2019