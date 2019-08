OnePlus s’apprêterait à lancer un téléviseur dans les prochains mois. Si l’on a déjà pu découvrir certaines de ses caractéristiques, le site MySmartPrice nous apprend qu’elle sera équipée du système Android TV et que différentes tailles seront proposées.

Cela fait prêt d’un an que OnePlus a dévoilé son ambition sur le secteur des téléviseurs connectés. En septembre 2018, la marque chinoise avait ainsi annoncé vouloir s’attaquer à ce marché avec une OnePlus TV qui reprendra « le design premium, la qualité d’image et l’expérience audio » des smartphones de la marque. Depuis, plusieurs informations ont été dévoilées, notamment par le biais de la certification de la télécommande Bluetooth.

Désormais, c’est au tour de MySmartPrice de nous livrer quelques informations techniques concernant le futur téléviseur de OnePlus. Le site indien a en effet repéré la page de certification du OnePlus TV sur le site du Bluetooth SIG, le consortium en charge de la technologie sans fil. On peut y découvrir non seulement les numéros de modèles — avec les diagonales d’écran — mais également la description du téléviseur. Sobre, celle-ci indique qu’il s’agira d’un « Android TV unique ».

Des diagonales d’écran de 43 à 75 pouces

Par ailleurs, le nom du produit, « 1+ LED TV » indique quant à lui que le téléviseur bénéficiera d’une dalle LCD à rétroéclairage LED, et non pas d’un affichage OLED. Du côté des diagonales disponibles, les numéros de modèle laissent entendre qu’on devrait avoir droit à des versions 43 pouces, 55 pouces, 65 pouces et 75 pouces.

OnePlus n’est pas le seul constructeur de smartphones à vouloir se lancer prochainement sur le secteur des téléviseurs. De son côté, Honor compte également lancer un téléviseur. Celui-ci sera néanmoins annoncé dès cette semaine. Pour l’heure, on ignore encore quand est-ce que OnePlus compte dévoiler son OnePlus TV, mais sa certification laisse entendre que le produit est désormais finalisé et son annonce ne devrait donc plus tarder.