Alors que le Honor Smart Screen, le téléviseur connecté de la marque du groupe Huawei, doit être dévoilé officiellement le 10 août, on a déjà pu découvrir en partie son interface.

Après les smartphones, les bracelets ou les montres connectées, Honor passe désormais à l’étape supérieure en lançant un téléviseur connecté baptisé sobrement Honor Smart Screen. Alors qu’on a déjà pu découvrir certaines de ses caractéristiques et que son annonce est attendue ce mois-ci, on a désormais un aperçu de son design et de son interface.

Le site chinois My Drivers a en effet mis la main sur une photo publiée sur le réseau social chinois Weibo par quelqu’un dont l’ami a pu découvrir l’interface et le design du futur téléviseur de Honor. Une information de troisième main qu’il convient donc de prendre avec des pincettes. Néanmoins, les éléments d’interfaces et les reflets sur l’écran — qui laissent notamment voir des affiches de smartphones — permettent de rassurer quant à la crédibilité de la source.

Sur l’interface, on peut découvrir plusieurs éléments laissant entrevoir les fonctions connectées du téléviseur. Outre les options liées au volume sonore, aux paramètres d’affichage ou à la gestion du compte, on peut également découvrir des fonctions liées à la santé ou à l’automobile.

Pour rappel, le téléviseur de Honor a déjà été confirmé par la marque qui a mis en ligne une page dédiée sur son site Internet. On peut y découvrir qu’il sera doté d’une puce dédiée Honghu 818, mais également d’une caméra rétractable, pratique notamment pour passer des appels vidéo. On ignore néanmoins encore la technologie d’affichage ou la compatibilité HDR du téléviseur. Par ailleurs, Honor a également teasé l’arrivée prochaine d’une version « Pro » de son téléviseur.

Le téléviseur Honor Smart Screen sera officialisé en bonne et due forme le 10 août prochain. Pour l’heure, on ne sait pas encore s’il ne sortira qu’en Chine ou s’il est destiné à une sortie internationale.