L’annonce de la télévision intelligente de OnePlus se rapproche et on en apprend de plus en plus. Cette télévision pourrait embarquer 8 haut-parleurs pour une qualité sonore optimale selon sa page Amazon.

Ce n’est plus un secret, OnePlus s’apprête à annoncer sa propre smart TV. On connait déjà une partie de ses caractéristiques, mais voilà qu’un futur revendeur de cette télévision nous permet d’en savoir encore plus.

La version indienne d’Amazon — le produit étant pour l’instant exclusif au marché indien — a adapté sa page produit OnePlus avec un design dédié à cette OnePlus TV. On y apprend quelques caractéristiques supplémentaires.

8 haut-parleurs avec une puissance de sortie de 50 W

Sur cette page « OnePlus TV | Amazon Specials », on nous confirme d’abord la présence d’une dalle QLED de 55 pouces avec une définition 4K. On note également la compatibilité avec le standard Dolby Vision, souvent mis en concurrence avec le HDR10+.

Concernant le son, OnePlus ne semble pas vouloir le mettre de coté puisque cette OnePlus TV devrait embarquer pas moins de 8 haut-parleurs avec une puissance de sortie de 50 watts. OnePlus ajoute que ces 50 watts offriront « des basses dynamiques qui rempliront votre salon ».

En plus du Dolby Vision pour l’image, le son de la OnePlus TV serait certifié Dolby Atmos et pourra donc simuler un environnement sonore en 3D.

Rien ne précise cependant la qualité intrinsèque de ces haut-parleurs et il faudra attendre la sortie et les premiers essais pour savoir si, oui ou non, le son de la OnePlus TV est digne d’un téléviseur haut de gamme.

On ne devrait plus devoir attendre trop longtemps puisque la marque chinoise devrait annoncer son nouveau produit — en même temps que ses nouveaux smartphones, les OnePlus 7T et 7T Pro — le 26 septembre à Delhi, selon les rumeurs.