Thème sombre : OnePlus veut le forcer dans des applis qui ne le proposent pas

La dernière version bêta d'OxygenOS 11 intègre certaines lignes de code indiquant que OnePlus voudrait proposer aux utilisateurs de passer toutes les applications en thème sombre, même celles qui ne proposent pas un mode sombre natif.

Depuis l’arrivée d’Android 10 et son intégration au sein des différentes interfaces des constructeurs, il est de plus en plus simple de basculer non seulement l’interface système d’un smartphone vers le mode sombre, mais également d’adapter ce mode sombre pour les applications compatibles.

De nombreuses applications permettent en effet de profiter d’un thème sombre qui s’activera automatiquement lorsque le mode est activé dans les paramètres de l’appareil — c’est le cas notamment de l’application Frandroid. Néanmoins, certains développeurs n’ont toujours pas adapté leurs applications pour qu’elles affichent un thème sombre lorsque l’utilisateur le souhaite.

Un thème sombre poussé directement par OxygenOS

C’est dans ce cadre que OnePlus voudrait prendre la main sur le design des applications. En effet, comme le rapporte le site XDA Developers, la dernière version bêta d’OxygenOS 11 inclut certaines lignes de code liées au mode sombre. Ces lignes permettent d’intégrer un nouveau menu pour « activer le thème sombre dans davantage d’applications » avec une petite précision : « Afficher avec un ton sombre des applications qui ne supportent pas le thème sombre. Certaines applications peuvent ne pas fonctionner comme attendu. Vous pouvez les désactiver dans la liste ci-dessous ».

Concrètement, il semble donc que cette fonctionnalité permette de remplacer le blanc par du noir dans les applications qui n’ont pas intégré nativement la gestion du thème sombre. Néanmoins, cette fonctionnalité pourrait mal réagir avec certaines applications qui intègrent déjà des couleurs sombres dans leur interface claire. C’est la raison pour laquelle OnePlus prévoit de proposer des exceptions aux utilisateurs si certaines apps réagissent mal à ce thème sombre forcé.

Pour l’heure, il ne s’agit que d’une version bêta d’OxygenOS 11 et on ignore encore si la fonctionnalité sera portée à terme sur la mise à jour finale du système de OnePlus.