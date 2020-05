Fortnite passe à 90 FPS sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro

OnePlus est parvenu à signer un partenariat avec Epic Games pour proposer Fornite à 90 images par seconde, pour la première fois sur smartphone.

Le jeu phénomène Fortnite est devenu de fait le maitre étalon des performances sur smartphone. C’est d’ailleurs pour cela que l’on a intégré très rapidement le jeu à notre protocole de test de smartphone. Le plus important aujourd’hui pour un smartphone qui se veut performant est donc de faire correctement tourner Fortnite en jouant sur la fidélité graphique, la définition d’affichage ou le nombre d’images par seconde.

C’est donc forcément une annonce importante que l’arrivée de Fornite à 90 images par seconde sur les OnePlus 8.

OnePlus a annoncé sur Twitter avoir signé un partenariat avec Epic Games, le développe de Fornite, pour proposer le jeux à 90 FPS sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Bien sûr, cette performance va de pair avec l’écran 90 Hz du OnePlus 8, et l’écran 120 Hz du OnePlus 8 Pro. Passer à 90 FPS avec un smartphone 60 Hz serait bien moins intéressant.

Fortnite on #OnePlus8Series: 90 FPS

Yes, you got that right. We've partnered with @FortniteGame to make 90 FPS available. A new level of smoothness in mobile gaming, and there's no other smartphone that does it. Enjoy. #OnePlusBrings90FPS https://t.co/YUT1MSyLos pic.twitter.com/NfizrxYnHz

— OnePlus (@oneplus) May 26, 2020