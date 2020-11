OnePlus 8 (Pro) : si vous testez OxygenOS 11 en bêta, n’installez pas la mise à jour

La communauté des testeurs de OnePlus a dû avoir quelques sueurs froides ces derniers jours. Une version stable d'OxygenOS 11 a tout bonnement effacé le contenu des smartphones des testeurs.

Installer un logiciel bêta sur son smartphone comporte toujours un certain nombre de risques. Le plus souvent, l’utilisateur devra essuyer les premiers bugs. Parfois, ces derniers peuvent être particulièrement bloquants. Et dans le pire des cas, le testeur peut perdre ses données. C’est un peu ce qui est arrivé sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Plus précisément, des testeurs d’OxygenOS 11 Open Beta 3 détenant un OnePlus 8 ou un 8 Pro ont reçu une mise à jour vers une version stable d’OxygenOS 11. L’installation de cette dernière s’est traduite par l’effacement complet de l’appareil.

Si les testeurs sont bien évidemment prévenus de potentiels problèmes d’instabilité, la situation est donc ici plutôt insolite puisqu’ironiquement, c’est bien une version stable qui a causé ce problème ! OnePlus semble avoir ouvert les mauvaises vannes pour ce déploiement OTA et les testeurs n’avaient aucun moyen de le savoir.

Pas de solution miracle pour l’instant

Au sein de sa communauté, OnePlus s’explique et affirme :

Il semblerait que certains utilisateurs rapportent avoir reçu une version Stable pour l’Open Beta 3, ce qui a provoqué une restauration complète. Nous avons déjà partagé cette information avec l’équipe afin de mener une enquête et de résoudre le problème. En attendant, si vous recevez une mise à jour OTA, assurez-vous qu’il s’agisse bien d’une version Open Beta. Si ce n’est pas le cas, s’il vous plait, NE procédez PAS à son installation.

OnePlus suggère bien entendu de synchroniser ses données sur un service en ligne, d’effectuer une sauvegarde complète avec l’outil OnePlus Switch et de la transférer vers un disque externe pour davantage de sécurité.

La première bêta ouverte d’Oxygen OS 11 apportant Android 11 sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro a été déployée début septembre. Retrouvez davantage d’informations sur cette dernière ici. Rappelons que les OnePlus 7, 7 Pro, 7T et 7T Pro disposeront également d’une mise à jour…. on espère, dans de meilleures conditions.