OnePlus 8 et 8 Pro : découvrez OxygenOS 11 (Android 11) avec cette bêta

La première bêta ouverte d'OxygenOS, l'interface basée sur Android 11, débarque sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, juste après que la version stable de l'OS a été officiellement annoncée.

La version stable d’Android 11 a fraîchement été officiellement annoncée par Google. Les smartphones Pixel du géant de Mountain View sont les premiers à y goûter, mais dans leur sillage se trouvent les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Si vous êtes l’heureux propriétaire de l’un de ces deux smartphones, vous pouvez d’ores et déjà profiter de la première bêta ouverte d’OxygenOS 11 sur la nouvelle mouture de l’OS mobile.

Pour aller plus loin

Android 11 : nouveautés et smartphones compatibles avec la mise à jour

En effet, dans un article intitulé « OxygenOS 11 Open Beta 1 for OnePlus 8 Series » et publié sur les forums de la marque, un responsable écrit ainsi que « OnePlus est l’une des premières marques de smartphones à pouvoir vous proposer officiellement Android 11 ». L’auteur du post rappelle qu’un avant-goût de la mise à jour était déjà disponible depuis un certain temps sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, il s’agissait d’une initiative orientée essentiellement à l’attention des développeurs. Désormais, l’expérience proposée est plus aboutie.

OxygenOS 11 : plus rapide et fluide

Cette toute nouvelle bêta ouverte veut toucher un public bien plus large. Pour rappel, OxygenOS 11 promet une expérience « plus rapide et plus fluide grâce à de nouveaux éléments de conception qui ajoutent un peu d’audace à Android » et une utilisation à une main facilitée puisque plusieurs parties de l’interface ont été abaissées pour être atteignables au pouce — à l’instar de ce qu’avait initié Samsung avec One UI.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Au programme, on a, entre autres, de meilleures animations, une gestion simplifiée de la luminosité, un raccourci pour le mode sombre et la possibilité de programmer celui-ci en fonction du moment de la journée, un mode always on display ou encore de nouveaux thèmes.

Sauvegardez vos données avant la mise à jour

Pour profiter de cette bêta ouverte d’OxygenOS 11 sur votre OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro, il vous faudra vous rendre sur l’article publié par la marque en cliquant ici. Ensuite, il vous faudra télécharger le fichier zip de la dernière ROM correspondant à votre modèle, le copier dans l’espace de stockage de votre smartphone, puis vous rendre dans les options système et lancer une mise à jour locale. La marche à suivre est bien détaillée dans la publication de OnePlus.

Attention, ce processus va effacer toutes les données enregistrées sur votre smartphone, pensez à bien sauvegarder toutes les choses qui vous sont importantes avant de vous lancer. Des appareils d’autres marques vont aussi rapidement suivre ce mouvement, notamment chez Xiaomi, Oppo et Realme. Par ailleurs, le OnePlus 8T en préparation devrait sans doute profiter d’Android 11 nativement ou peu de temps après sa sortie.