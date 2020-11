OnePlus Nord N100 : un écran 90 Hz pas totalement assumé

Est-ce que cela a du sens de communiquer sur le taux de rafraichissement de l'écran pour un smartphone d'entrée de gamme ? C'est la question que l'on pourrait se poser au regard des choix effectués par OnePlus sur le Nord N100.

Pour son OnePlus Nord 100, officiellement présenté en fin de mois dernier, il semblerait que OnePlus ait simplement apposé sa marque sur un modèle générique semblable au Oppo A53. On retrouve en effet, les mêmes caractéristiques. Mais OnePlus n’assume pas complètement.

OnePlus Nord N100, un pari peu risqué

Le OnePlus Nord N100 n’est pas véritablement le fruit des travaux de recherche et développement de OnePlus. Il est issu d’un centre de conception externe, également adopté par Oppo. D’emblée, les frais pour proposer un smartphone d’entrée de gamme sont réduits.

Et cette stratégie n’est pas passée inaperçue. Les deux terminaux disposent d’une dalle HD de 6,52 pouces pour une résolution de 270 ppp. Ils sont tous les deux animés par une puce Snapdragon 460 avec un Adreno 610 pour la partie GPU et 4 Go de mémoire vive. Chez l’un comme chez l’autre, on retrouve 64 Go de stockage ainsi qu’une recharge rapide à 18 W.

L’Oppo A53 et le OnePlus Nord N100 sont tous les deux livrés avec Android 10, et la seule différence notable concerne donc la couche logicielle : ColorOS chez le premier et OxygenOS chez le second. Et comme on le sait, OnePlus n’entend pas investir dans le développement logiciel : le OnePlus Nord N100 ne disposera que d’une mise à jour majeure : OxygenOS 11 sous Android 11, une recette déjà maitrisée avec le OnePlus 8T qui n’attend donc que d’être déployée.

Bref tout est donc pensé pour introduire un smartphone sans frais. Mais OnePlus ne semble pas véritablement assumer ce choix.

90 Hz : un choix non assumé ?

Les deux smartphones affichent une dalle avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Chez Oppo, on met d’emblée en avant la fluidité de l’écran pour en faire un critère de choix sur un prix d’entrée de gamme. Chez OnePlus, en revanche, on se montre un peu plus méfiant.

Android Authority rapporte que OnePlus avait promis des écrans Fluid Display sur l’ensemble de ses prochains appareils — en d’autres termes, un écran disposant d’un taux de rafraichissement de 90 Hz ou supérieur. Toutefois, et malgré la fiche technique disponible sur le site, un porte-parole de OnePlus communiquait initialement sur un écran en 60 Hz pour le OnePlus Nord.

Le taux de rafraichissement n’est effectivement pas mis en avant sur le site de OnePlus. La société confirme la présence d’une dalle Fluid Display et affirme que « le N100 dispose d’un écran en 90 Hz. Le taux de rafraichissement réel dépend des paramètres, des applications utilisées et des limites du processeur ».

Et avec ce Snapdragon 460, les limites semblent vite atteintes. Il y a donc fort à parier que l’activation du 90 Hz n’est pas opérationnelle dans tous les scénarios.

Ironiquement, si la baisse des coûts recherchée pour le N100 permet à OnePlus d’offrir un écran évolué, au regard du reste de la configuration, l’entreprise préfère donc — et sans doute à juste titre — faire l’impasse sur sa promotion.