OnePlus s’apprêterait à abandonner son interface en Chine, au profit de celle d’Oppo

Signe d'un partenariat renforcé entre OnePlus et Oppo, le premier serait sur le point d'abandonner son interface logicielle HydrogenOS en Chine pour adopter celle d'Oppo, ColorOS.

Depuis un an, on assiste à un rapprochement de plus en plus important entre deux marques du groupe chinois BBK Electronics : Oppo et OnePlus. L’apogée de ce rapprochement s’est d’ailleurs fait avec la nomination de Pete Lau, fondateur de OnePlus, à la tête d’OPLUS, une entité regroupant les opérations des deux marques.

Néanmoins, cette collaboration pourrait encore s’accentuer à en croire les informations du site XDA Developers. L’un des membres du site a en effet repéré une annonce qui aurait été faite en Chine concernant l’interface logicielle des smartphones OnePlus. Si le constructeur utilise OxygenOS — avec les services Google — en Europe, en Inde ou aux États-Unis, il propose son interface HydrogenOS en Chine. Néanmoins, OnePlus se préparerait à se séparer de son interface logicielle chinoise.

Le site Internet HydrogenOS pourrait ainsi définitivement fermer dès le 24 mars, tandis que le serveur de mise à jour serait clôturé le 1er avril. Pour remplacer son interface maison, OnePlus ferait alors appel à celle de sa marque cousine : Oppo. « La prétendue annonce va jusqu’à indiquer que les appareils OnePlus en Chine passeront alors sur ColorOS d’Oppo et qu’ils seront aussi disponibles sur la boutique d’Oppo en Chine », indique XDA Developers.

OxygenOS restera bien en place pour les versions globales

Le site américain indique avoir interrogé OnePlus à propos de cette annonce : « Nous n’avons aucune nouvelle à partager à propos d’HydrogenOS pour le moment, mais nous pouvons confirmer qu’OxygenOS reste notre système d’exploitation pour les appareils « global » ». De quoi rassurer les consommateurs américains ou européens qui apprécient particulièrement l’interface logicielle de OnePlus. Dans un sondage, l’interface avait d’ailleurs recueilli 24,5 % de vos suffrages, tout juste derrière One UI de Samsung avec 24,6 %. Il semble donc compliqué pour OnePlus d’abandonner définitivement OxygenOS en Europe ou aux États-Unis, surtout que c’est grâce à son interface épurée et hautement personnalisable que le constructeur s’est fait connaître.

Reste que le rapprochement entre OnePlus et Oppo semble donc s’accélérer, au moins en Chine. Depuis un an, même les smartphones proposés par OnePlus semblent davantage s’approcher de la philosophie de son cousin. Les OnePlus Nord N10 et N100 se rapprochent ainsi tout particulièrement de smartphones Oppo d’entrée de gamme. De quoi nous interroger quant à la stratégie future de OnePlus dans le domaine des smartphones.