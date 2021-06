OnePlus 9 : entre puissance et cloud gaming, c’est un smartphone taillé pour le jeu vidéo

Avec sa fiche technique musclée, le OnePlus 9 est un smartphone taillé pour les jeux vidéo. Récemment, la marque a ajouté une corde à son arc en nouant un partenariat avec Google Stadia. Pour l’occasion, Frandroid et OnePlus s’associent pour faire gagner deux OnePlus 9 avec un kit Stadia Premiere Edition.

La fluidité et les performances ont toujours été deux arguments au cœur de l’ADN des produits de OnePlus. De facto, les smartphones de OnePlus ont toujours été d’excellents compagnons pour jouer aux jeux mobiles. Notamment car ils intègrent les derniers processeurs les plus haut de gamme de Qualcomm, qui permettent de jouer aux jeux les plus gourmands du Play Store sans sourciller. Cette année, les smartphones OnePlus vont encore plus loin dans le domaine du jeu vidéo grâce à un partenariat avec Google Stadia, le service de cloud gaming du géant américain.

OnePlus et Google se sont donc associés ces derniers jours. Pour tout achat de l’un des smartphones suivants sur le site officiel de OnePlus, la marque vous offre également un pack Stadia Premiere Edition d’une valeur de 99 euros. Celle-ci comprend un Chromecast Pro, une manette Stadia et un mois d’abonnement à Stadia Pro. Voici les smartphones concernés :

OnePlus 8T et 8 Pro

OnePlus Nord

OnePlus 9 et 9 Pro

Pour célébrer ce partenariat, OnePlus offre aux lecteurs de Frandroid deux lots, comprenant chacun un OnePlus 9 et un pack Stadia Premiere Edition. Rendez-vous en fin d’article pour découvrir comment participer à ces jeux concours.

OnePlus 9 : un smartphone aussi pensé pour les gamers

Un smartphone n’a pas besoin de ressembler à un manège de la foire du Trône pour toucher un public de gamer. Le plus important est sous la coque : la puissance embarquée, et la façon dont elle distribuée. Dans le cas du OnePlus 9, on retrouve l’excellent processeur Snapdragon 888, la dernière puce haut de gamme de Qualcomm.

C’est le SoC le plus puissant que l’on puisse trouver sur un smartphone Android actuellement. Autant dire que les jeux gourmands comme Fortnite fonctionnent à merveille, avec une bonne stabilité tout en poussant les réglages graphiques au maximum. Et avec l’écran AMOLED du OnePlus 9, rafraîchi à 120 Hz, celui-ci confère une forte impression de fluidité pour les jeux compatibles.

OnePlus a également garni sa très bonne surcouche OxygenOS de fonctionnalités liées aux jeux vidéo mobiles. On trouve par exemple un Pro gaming mode qui ajuste certains paramètres lorsque vous jouez. Cela permet entre autres de ne pas recevoir de notifications, d’améliorer les performances et le réseau pour diminuer le temps de latence lorsque vous êtes en train de jouer. Le Pro gaming mode s’active automatiquement lorsqu’un jeu est reconnu par le Game Space, l’application de OnePlus qui regroupe tous vos jeux.

Un partenariat avec Stadia pour aller encore plus loin

Même si les smartphones sont capables d’afficher de très beaux jeux, ils n’ont pas encore la puissance de calcul des machines dédiées comme les ordinateurs ou les consoles de jeu. Enfin presque, puisqu’avec un service de cloud gaming comme Stadia, la frontière entre jeu mobile et jeu de salon s’estompe. Pour faire bref, le cloud gaming permet de jouer en streaming à des jeux qui tournent sur une machine distante. Ainsi, la question de puissance nécessaire pour jouer ne se pose plus, la seule chose dont vous avez besoin pour le cloud gaming est d’une bonne connexion à Internet.

C’est ce que permet justement Google Stadia, qui vient de nouer un partenariat avec OnePlus. Le service de cloud gaming de Google vous permet d’utiliser sa plateforme contre un abonnement mensuel de 9,99 euros. Cet abonnement au service vous permet ensuite d’acheter vos jeux sur la boutique de Stadia, auxquels vous pourrez jouer depuis un ordinateur, un smartphone ou encore une tablette.

On y trouve des petits jeux indépendants, mais aussi de grosses licences comme Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 ou encore le tout récent Resident Evil Village. Avec Stadia, vous pouvez ainsi jouer sur OnePlus 9 à de grands jeux qui ne sont normalement pas développés pour une plateforme mobile.

Un kit Stadia offert pour l’un achat d’un téléphone OnePlus

Il y a quelques semaines, OnePlus et Stadia ont annoncé un partenariat inattendu. En effet, les deux marques s’associent pour offrir un kit Stadia Premiere Edition pour tout achat d’un smartphone OnePlus récent sur le site officiel de la marque. Ce kit contient une manette Stadia, un Chromecast Ultra ainsi qu’un mois d’abonnement à Stadia Pro, pour une valeur de 99 euros.

Frandroid et OnePlus s’associent pour vous faire gagner deux packs comprenant un OnePlus 9 et un kit Stadia Premiere Edition. Deux concours ont lieu :

Le tirage au sort aura lieu le 21 juin. On vous souhaite bonne chance !