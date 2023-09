Des hologrammes à la place d’écrans : Opel sort le grand jeu technologique sur son dernier concept électrique

Opel présente pour la première fois en public sur le salon de Munich 2023 son concept baptisé Experimental, qui nous donne à voir les futures lignes des modèles de la marque.

Un peu moins d’un mois après avoir pu découvrir les premières photos, voici qu’Opel amène au salon de Munich 2023 — qui ouvre ses portes au public ce 5 septembre — son dernier concept en date : l’Opel Experimental.

« Experimental », c’est une appellation que l’on a déjà pu découvrir dans l’univers Opel, notamment sur celui qui s’appelait GT X Experimental — cela remonte à 2017 — et qui annonçait quasiment trait pour trait l’actuel Mokka-e. Faut-il dès lors voir dans cette nouvelle étude de style Experimental un futur modèle de la marque ? Très certainement.

Et peut être même plus précisément le futur Manta, un SUV coupé 100 % électrique qui arrivera dès le milieu de la décennie, alors même que la marque au Blitz a prévu de ne proposer plus que des modèles zéro émission dès 2028.

Esthétiquement, Opel ne cache pas que de nombreux éléments visibles sur ce concept seront effectivement bel et bien sur la future génération de modèles de la marque. Ce qui attire immédiatement l’œil, c’est cette face avant qui reprend le fameux nom de Vizor, cher à la marque, mais qui retravaille le masque en question pour offrir une nouvelle identité. Adieu les chromes, et bonjour les lumières, ici Opel nous présente aussi bien un logo qu’une arrête centrale de capot lumineux.

Le futur visage de la marque

On remarque que la calandre noire qui s’étire sur toute la largeur ajoute une dimension transparente, permettant de cacher toutes sortes de radars, lidar et autres capteurs et caméras. Les jantes Ronal à trois zones se veulent particulièrement efficientes, tandis qu’elles sont chaussées de pneus Goodyear réalisés en caoutchouc recyclé.

À l’arrière on retrouve la croix lumineuse qui l’on remarque à l’avant avec à la fois un fin bandeau lumineux transversal, tout juste coupé par le lettrage du nom de la marque lui aussi lumineux. La lumière verticale fait quant à elle office de troisième feu-stop. L’ensemble des lignes et des surfaces de carrosserie de ce SUV coupé présentent un dessin simplifié, lisse, qui correspond au besoin d’efficience et d’aérodynamisme.

Des hologrammes à la place des écrans

À l’intérieur aussi ce concept Experimental d’Opel nous présente les solutions des Opel de demain. Parlons déjà de l’espace, plus grand que l’extérieur ne veut bien le faire croire, puisque dans les dimensions d’un véhicule de segment C, Opel fait rentrer un habitacle de segment D. Comme c’est souvent le cas sur les voitures électriques, l’absence de mécanique permettant d’augmenter l’empattement.

Les sièges sont très fins grâce à une structure réalisée en matériaux durables, et les tissus utilisés sont en maille 3D. Et puis il y a l’expérience digitale qui ne repose pas ici sur des écrans, mais des hologrammes projetés qui font le relais de l’intelligence artificielle et du contrôle vocal. Enfin, les tissus utilisés sur la planche de bord sont électrochromes et permettent de faire passer des signaux lumineux.

2025 sur nos routes

Côté mécanique, Opel ne précise rien concernant ce concept Experimental, qui préfigure le futur SUV coupé Manta. Un cousin sans doute relativement proche au sein de la galaxie Stellantis du récent Peugeot 408, qui pourrait reprendre à son compte le système de batterie IBIS récemment présenté. En remplaçant le chargeur et l’onduleur par des cartes électroniques au plus près des cellules lithium-ion, cette technologie alimente le moteur en courant alternatif créé à partir des batteries. De quoi réduire à la fois le poids et la taille des batteries. Et le prix des futurs modèles électriques.

Reste maintenant à savoir quand l’Experimental donnera naissance à une voiture de série. Et il faudra sans doute attendre au moins 2025 avant que le SUV coupé 100 % électrique en découlant que l’on appelle déjà Manta arrive sur nos routes.

