Oppo Find X5 Pro : une estimation du prix en euros et des caractéristiques alléchantes

L'Oppo Find X5 Pro dévoile une grande partie de ses secrets avec cette fuite révélant son design, ses caractéristiques et une estimation de son prix en euros.

Comme souvent dans le monde des smartphones, plus la date d’annonce d’un produit s’approche, moins ce dernier réserve des secrets. Cela se vérifie encore une fois avec l’Oppo Find X5 Pro. Par le biais de WinFuture, on peut admirer plusieurs visuels de l’appareil tout en découvrant un peu plus sa fiche technique et son prix potentiel en Europe.

Pour rappel, l’Oppo Find X5 sera le successeur du Find X3 Pro. Le numéro 4 a été évité sans doute par superstition (en Chine, d’aucuns associent ce chiffre à la mort). On retrouve ainsi un design assez similaire au modèle précédent. En effet, sur les images, on peut voir un module photo arrière, certes différent, mais qui reste recouvert par la même couche de verre que le reste du dos.

En d’autres termes, il n’y a pas de bloc photo à proprement parler, puisque celui-ci cherche à se fondre fluidement à l’arrière.

Deux autres détails sont importants à noter sur le verso. Tout d’abord, entre les trois caméras du Find X5 Pro, on peut voir une référence à la puce maison MariSilicon X. Celle-ci, déjà présentée par la marque, promet des performances photo au top aussi bien dans la vitesse d’exécution des traitements logiciels que dans la gestion de la dynamique.

Ensuite, vers la droite, à côté du logo Oppo, on peut aussi lire le nom de l’entreprise Hasselblad, spécialiste de la photo qui s’est déjà associée à OnePlus, marque cousine d’Oppo (groupe Oplus).

Caractéristiques de l’Oppo Find X5 Pro

WinFuture en profite pour partager quelques éléments de la fiche technique de l’Oppo Find X5 Pro. Préparez-vous donc à un écran AMOLED de 6,7 pouces profitant d’une définition de 3216 x 1440 pixels et d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. La dalle serait protégée par du verre Gorilla Glass Victus et abriterait le lecteur d’empreintes.

Aucun doute là-dessus : c’est un Snapdragon 8 Gen 1 qui fera tourner l’Oppo Find X5 Pro. Il serait possible de profiter de 12 Go de RAM LPDDR5X (au moins sur une déclinaison du smartphone) tandis qu’il faudrait composer avec 256 Go de stockage UFS 3.1 non extensible sur le marché européen.

En toute logique, la compatibilité avec la 5G est évoquée, tout comme le Wi-Fi 6E.

Pour la photo, à l’arrière, l’Oppo Find X5 Pro miserait sur deux capteurs Sony IMX766 de 1/1,56 pouce et d’une définition de 50 mégapixels et couleurs 10 bits. L’un servirait au grand-angle (avec ouverture à f/1,7) tandis que l’autre permettrait les prises de vue ultra grand-angle (f/2,2). Un téléobjectif de 13 mégapixels avec grossissement x5 en hybride viendrait compléter le tableau (f/2,4).

Reste à savoir comment l’expertise de Hasselblad se fera ressentir. On peut aussi penser qu’un quatrième capteur pour aider les trois autres a été intégré en regardant les rendus du smartphone. Notez aussi qu’à l’avant, le capteur frontal devrait offrir une définition de 32 mégapixels (f/2,4).

MWC 2022 et prix en Europe de l’Oppo Find X5 Pro

L’Oppo Find X5 Pro serait animé par une batterie de 5000 mAh profitant d’une charge rapide de 80 W en filaire. Comptez aussi sur une résistance à l’eau (IP68) et sur un poids de 218 grammes pour une épaisseur de 8,5 mm.

Des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos seraient également au rendez-vous en plus de l’interface maison ColorOS 12.1 basée sur Android 12.

En Allemagne, le Find X5 Pro se lancerait à un prix conseillé d’au moins 1200 euros. Tout porte à croire que la France serait logée à la même enseigne. Quant à la date d’annonce, il n’est pas impossible que la conférence ait lieu au MWC 2022 ou en marge du salon de Barcelone.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.