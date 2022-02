Le bluffant smartphone à écran enroulable d’Oppo déboulerait dès l’année prochaine

Après avoir présenté un prototype l'année dernière (Oppo X 2021), Oppo se préparerait à commercialiser son smartphone extensible à écran enroulable dès 2023.

Si beaucoup voient les formats pliants comme l’avenir du marché mobile, il ne faut pas occulter l’alternative des smartphones extensibles. Ces derniers proposent également un appareil hybride entre le téléphone et la tablette, mais en passant par une dalle enroulable capable de se déployer, souvent à l’aide d’un système motorisé. Rappelez-vous, nous avions pu prendre en main le bluffant Oppo X 2021 qui nous offrait un aperçu de cet avenir.

Or, il ne s’agissait là que d’un prototype. Le modèle exposé par Oppo servait surtout à afficher fièrement le savoir-faire technologique de la marque, induisant au passage que le constructeur explorait activement cette piste. Ce travail pourrait se concrétiser dès l’année prochaine avec un produit finalisé et commercialisé.

L’information vient en effet de Digital Chat Station, un leaker très actif sur Weibo — et cité dans le tweet ci-dessous par Abhishek Yadav. Ses dires sont toujours à considérer avec un maximum de pincettes, mais l’hypothèse est crédible.

Oppo contre Samsung

Oppo a tout intérêt à miser gros sur ce genre de format. Déjà un géant de l’industrie, la marque n’a jamais caché ses intentions de marquer les esprits avec ses innovations. Sur les smartphones pliables, Samsung a pris une avance considérable, notamment avec le Galaxy Z Fold 3 très réussi. Notons quand même que l’Oppo Find N vient déjà proposer un challenge intéressant sur ce secteur grâce à ses dimensions compactes au format plié.

Cependant, sur le format des smartphones extensibles, ce sont les travaux d’Oppo qui semblent les plus avancés. Sur cette piste d’innovation, le groupe chinois ne courrait pas derrière son concurrent coréen et prendrait au contraire la tête en enfilant le costume de pionnier. L’Oppo X 2021 n’était pas encore prêt à la commercialisation, mais il renfermait déjà beaucoup de promesses alléchantes. Un lancement en bonne et due forme en 2023 ne serait donc pas surprenant.

