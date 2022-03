On a joué avec la caméra rétractable d’Oppo : à quoi ça peut servir sur smartphone ?

Oppo expose son prototype de smartphone avec caméra rétractable au MWC 2022. L'occasion de voir un peu son fonctionnement et de comprendre à quoi cette innovation peut servir.

Ce MWC 2022 aura été l’occasion de découvrir d’un peu plus près certains produits et technologies présentées il y a quelque temps. On pense notamment au Mi Mix Fold qu’on a pu prendre en main tout comme le Honor Magic V. Cette fois-ci, c’était au tour de quelques prototypes Oppo qui exposait notamment son système de caméra rétractable.

En effet, en appuyant sur le bouton « R-Cam » (pour « Retractable Camera ») dans l’application appareil photo, la caméra au dos se déploie grâce à un mécanisme motorisé. Sachez par ailleurs que le système se rétracte automatiquement en cas de chute pour éviter la casse, c’est bon à préciser.

Intuitivement, on serait tenté de croire que cette caméra sert à proposer un véritable zoom. À comprendre : la possibilité de profiter d’une focale variable comme avec un objectif d’un boîter. Or, ce n’est pas du tout le cas ici.

Juste du x2 fixe amélioré

Sur ce prototype, la caméra d’Oppo sert uniquement à profiter d’un meilleur grossissement x2. On reste donc sur une focale fixe et le mécanisme ne permet pas une transition fluide entre deux focales — par exemple d’un équivalent 27 mm (grand-angle) à un équivalent 52 mm (téléobjectif). Contrairement à ce qu’on pourrait penser, cette caméra n’est pas utilisable quand elle est repliée.

Caméra rétractée Caméra déployée

Ainsi, l’option « R-Cam » sur le prototype que nous avons testée se targuait simplement d’améliorer le rendu de l’image. Comment ? En éloignant la lentille du capteur, la caméra rétractable permet à la lumière de traverser le système optique avec un trajet plus droit. La lumière reçue par le capteur est donc moins éparpillée et ce dernier peut donc tirer davantage d’informations dans la scène photographiée. En théorie, cela influence donc la gestion de la dynamique et la restitution des détails et permet un cliché en x2 optique de meilleure qualité qu’un grossissement classique.

Dans la pratique, sur le stand d’Oppo, les photos prises avec la caméra rétractable avaient en effet une colorimétrie différente créant notamment une sorte de vignetage où les contours de l’image étaient assombris par rapport au centre. Cela renforce notamment un certain effet « photo portrait ».

Des bases pour le futur

Difficile cependant d’y voir un apport marqué pour le grand public. Disons que l’amélioration proposée ne semble pas vraiment justifier l’intégration d’une caméra rétractable qui est, mine de rien, un système relativement complexe pour un smartphone. Pour que cette innovation ait du sens, elle se doit d’offrir une grosse plus-value à l’expérience utilisateur. Or, les différences observées sur les images pendant nos essais pourraient certainement être gérées avec un traitement logiciel (exemple : un filtre).

L’optimisme reste néanmoins de mise. En effet, cette caméra rétractable pourrait très certainement être mieux exploitée à l’avenir pour proposer un usage plus pertinent, telle une focale variable pour avoir enfin un réel zoom sur smartphone. Par contre, vu la complexité de la chose, ce n’est pas pour demain.

Quoi qu’il en soit, le prototype d’Oppo jette des bases solides pour explorer ces pistes d’amélioration pour créer des modules photo pour smartphone moins grands, mais plus polyvalents. On y croit.

