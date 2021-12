Oppo développe un objectif rétractable pour ses prochains smartphones

Une vidéo permet de découvrir un prototype d'objectif rétractable développé par Oppo pour ses futurs smartphones.

Oppo est bien connu pour ses innovations en matière de smartphone. Il faut dire que le constructeur chinois a été parmi les premiers à proposer un appareil photo avec une caméra pop-up, d’abord avec l’Oppo Find X puis avec ses Oppo Reno. Par la suite, la firme a également innové en coulisses notamment grâce à un zoom x5 périscopique.

Alors que le constructeur lancera, le 14 décembre prochain, ses INNO World, grand raout où il devrait présenter nombre de nouveautés et de concepts pour ses prochains smartphones, le constructeur a mis en ligne sur Twitter une vidéo permettant de découvrir l’une de ces futures nouveautés.

Most pop-ups are annoying…

But not our self-developed retractable camera! 😉

Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If

— OPPO (@oppo) December 7, 2021