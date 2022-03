Oppo Find X5 Pro : le roi de la charge rapide, selon DXOMARK

DxOMark, laboratoire de référence en matière de tests de smartphones, a rendu son verdict sur les performances de la batterie du Oppo Find X5 Pro. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le modèle ultra premium d'Oppo frappe fort.

Principalement connu pour ses tests des appareils photo de smartphones, le laboratoire DxOMark s’intéresse aussi à la batterie de nos téléphones. Le labo a ainsi mis au point un protocole bien précis pour tester l’autonomie. Trois critères sont retenus pour l’appréciation d’une batterie : l’autonomie, la charge, et l’efficacité énergétique. Ainsi, la note attribuée dépend de plusieurs données et résulte d’un mélange de spécifications techniques, ainsi que de tests en usages réels (connexion mobile, appels, utilisation d’un GPS, jeux vidéo, etc.).

Cette fois-ci, DXOMark s’est penché sur la batterie du Oppo Find X5 Pro, smartphone ultra haut de gamme d’Oppo. Ce dernier dispose d’une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge SuperVOOC 80 W et sans fil AirVOOC 50 W. Et DXOMark lui a attribué un excellent score global de 73.

Une recharge particulièrement rapide

Comme nous l’avions souligné dans notre test, DxOMark relève que la charge rapide s’avère exceptionnellement efficace pour le Oppo Find X5 Pro. Dans sa catégorie des smartphones très haut de gamme, il se classe tout simplement premier sur la recharge, avec un score de 102.

Dans la pratique, cinq minutes sur secteur suffisent ainsi pour récupérer six heures d’autonomie. Nous avions noté de notre côté qu’une douzaine de minutes suffisaient pour retrouver 50 % de batterie, ce que le labo confirme. Celui-ci salue en outre la recharge sans fil, qu’il considère comme étant une des meilleures sur le segment. Seulement 41 minutes sont nécessaires pour atteindre une charge complète.

Une autonomie respectable

Côté autonomie, l’Oppo Find X5 Pro s’en sort très bien, au-dessus de la moyenne dans sa gamme, où il se classe même dans le Top 5. Oppo a notamment amélioré la consommation d’énergie lors de visionnage de vidéos en streaming.

Selon DXOMark, son plus gros point faible serait l’autonomie en appel. Pour un usage modéré (environ 4 heures par jour), le smartphone d’Oppo tiendra deux jours (49 heures précisément), ce qui est largement appréciable pour un téléphone aussi puissant.

Ainsi, si l’iPhone 13 Pro Max est le roi de la batterie tous critères confondus (notamment pour l’expérience globale et l’efficacité énergétique), le dernier modèle ultra premium d’Oppo se classe premier sur la capacité de charge dans sa gamme de prix. Il surpasse notamment haut la main le Samsung Galaxy S22 Ultra, qui affiche un score total de 60.

En bref, l’Oppo Find X5 Pro fait bien mieux que ses concurrents sur ce domaine (Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra…), pour le moment en tout cas. En effet, tous les derniers smartphones premium n’ont pas forcément encore été testés par le labo français.

