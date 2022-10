« House of the Dragon » s’invite dans une édition limitée de l’Oppo Reno 8 Pro

Oppo dévoile une édition limitée de son Reno 8 Pro, mais pas avec n'importe quelle licence : il s'agit de la série « House of the Dragon », qui raconte les origines des grandes familles de « Game of Thrones ».

Les fabricants de smartphones proposent régulièrement des éditions limitées de leurs modèles phares, comme le Galaxy S22 avec Diablo Immortal ou encore le GT Neo 3 brandé Naruto, tous deux sortis ces derniers mois. C’est au tour d’Oppo de débarquer avec son Reno 8 Pro édition limitée House of the Dragon. Pas de chance pour la France, il n’est disponible que sur le marché indien. On ne connaît même pas le prix ou la date de sortie de cette édition spéciale.

Une coque du Reno 8 Pro qui ne passe pas inaperçue

Si l’Oppo Reno 8 Pro reste le même, que ce soit sur le design ou les composants, ce sont les accessoires qui se rapportent à la série House of the Dragon, diffusée sur la plateforme de SVoD OCS. Le tout est livré dans une belle boîte noire en carton qui présente tous les objets ainsi que le smartphone Oppo.

Le plus important, c’est sans doute la coque, sur laquelle on voit le blason de la maison Targaryen en doré, l’une des principales de l’univers de la série. Le tout apposé sur une coque façon écailles de Balerion, aka La Terreur Noire.

Des accessoires qui donnent envie

Parmi les autres accessoires, on trouve la clé du tiroir SIM, qui n’est plus un vulgaire bout de métal gris, mais bel et bien un féroce dragon doré. Le pack comprend aussi un anneau pour téléphone, doré lui aussi, avec un emblème de dragon qui « vient tout droit du caveau des Targaryen ».

Au-delà des accessoires pour smartphone, on a également droit à un porte-clés doré (lui aussi), représentant un dragon à trois têtes, ainsi qu’un message avec un sceau, qui contient une proclamation manuscrite du roi Viserys I Targaryen.

Enfin, la boîte contient « l’œuf du prochain dragon », un petit œuf doré à exposer, pour montrer que c’est vous qui veillez sur le trésor le plus puissant des Sept Royaumes.

