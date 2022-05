Realme redesigne son GT Neo 3 façon Naruto

Realme se lance à nouveau dans le « crossover » avec des mangas en sortant un GT Neo 3 version Naruto ! Malheureusement pour les otakus français, le téléphone n'est lancé qu'en Chine.

Le Realme GT Neo 2 avait eu droit à sa version Dragon Ball Z, le GT Neo 3 officialisé il y a deux mois a droit à sa version Naruto ! Ce smartphone possède les mêmes spécifications techniques que la version de base avec, entre autres, un écran AMOLED de 6,7 pouces en 120 Hz, un SoC MediaTek Dimensity 8100 et 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

La coque du Realme GT Neo 3 revisitée façon Naruto : Shippuden

Realme reprend donc son GT Neo 3 et le brande façon Naruto en reprenant la tenue de Naruto dans la seconde série du manga. On trouve surtout de l’orange vif, avec une partie supérieure en noir mat avec une sous-partie en gris métallique. La marque y a incorporé des motifs fins avec un effet 3D. De quoi rappeler le fameux bandeau de Naruto marqué du symbole de Konoha (l’un des grands villages ninjas où il est né). Au milieu en rouge on trouve l’emblème du clan Uzumaki et sur les côtés des bandes brillantes que Naruto a sur le visage.

Des accessoires Naruto avec le téléphone !

Le fabricant a apparemment pensé à tout et a modifié l’interface utilisateur, notamment l’animation de charge avec Naruto « utilisant son fameux Rasengan et les cinq éléments de base lorsque la batterie de 4500 mAh est en cours de charge ». En plus de cela, tout le packaging est revisité en reprenant les rouleaux ninjas présents dans la série. Les acheteurs auront droit à des fonds d’écran HD, une coque licenciée Naruto ainsi qu’une batterie externe Realme 3 Pro de 33 W et d’une capacité de 10 000 mAh. C’est cette batterie qui avait fuité il y a quelques jours ! Là où l’on peut reconnaître que Realme soigne cette édition Naruto du GT 3 Neo, c’est sur l’outil pour ouvrir le tiroir SIM : fini l’espèce de trombone, bienvenue au signe de Konoha !

Pour les fans, c’est évidemment une belle surprise, d’autant que le tout semble soigné. On peut cependant émettre quelques réserves à propos de cette édition Naruto du smartphone de Realme, qui incite par l’affect à acheter un smartphone qui risque d’être rapidement remplacé (bien que nous n’ayons pas testé le GT Neo 3) ce qui est assez inquiétant quand on connaît l’empreinte écologique de la production d’un téléphone. Une remarque que nous avions déjà formulée lors de la sortie de l’édition Dragon Ball Z du GT Neo 2. Mais on peut croire que les plus grands fans utiliseront ce smartphone le plus longtemps possible : reste à voir combien d’unités seront produites, on ne sait pas si cette édition Naruto est limitée. Malheureusement pour les otakus français, a priori le Realme GT Neo 3 Naruto Edition ne sera pas disponible chez nous.

