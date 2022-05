Battery no jutsu ! Realme pourrait lancer une Power Bank Naruto

Le leaker français OnLeaks vient de publier une photo d'une batterie externe pas encore annoncée : la Realme Power Bank 3 Pro. Elle profiterait d'une édition spéciale Naruto.

Le leaker français OnLeaks vient de publier une nouvelle fuite. Cette fois-ci, elle ne concerne pas un nouveau smartphone, mais bel et bien une nouvelle batterie externe de la marque Realme. Une batterie d’appoint baptisée Realme Power Bank 3 Pro et qui profiterait d’une édition spéciale Naruto.

Un rendu presse qui fuite

Ce matin un peu avant 9 heures, OnLeaks a publié sur Twitter ainsi que sur SLASHLEAKS, site spécialisé dans le relais de fuites dans le domaine de la téléphonie et de la technologie, un rendu presse d’une nouvelle batterie externe pas encore annoncée. Il s’agirait de la Realme Power Bank 3 Pro, qui profiterait d’une édition spéciale Naruto. Sur l’une des faces, on voit le personnage qui exécute un « Naruto Run » ; de l’autre côté, on y voit le symbole de Konoha, l’un des grands villages ninjas, là où est né et a grandi le personnage de Naruto, dans le shōnen manga du même nom. La batterie reprend la principale couleur du manga : l’orange sur les bordures, complétée par du noir pour les faces.

Ce qu’on sait de la Realme Power Bank 3 Pro

En fait, on ne sait quasiment rien de cette (encore) mystérieuse batterie externe. Dans ce leak, on apprend qu’elle pourra délivrer jusqu’à 33 W de puissance en recharge. Aussi, le visuel nous permet de voir qu’il y aura a priori deux ports : un port USB-A et un port USB-C. On y voit aussi un bouton, qui devrait servir à allumer et à éteindre la batterie, mais aussi peut-être à afficher le niveau de batterie restant grâce aux quatre LED que l’on peut deviner sur l’image.

La marque chinoise est très prolifique ces derniers temps : Realme a lancé il y a quelques jours sa Pad Mini, une tablette tactile à prix mini et a dévoilé le Realme 9.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.