Realme GT Neo 3 officialisé : une charge 150 W qui dépote et de belles performances sur le papier

Realme annonce le lancement de son nouveau smartphone, le Realme GT Neo 3 qui vient d'être officialisé en Chine et qui devrait bientôt faire son arrivée dans nos contrées.

Realme est décidément en forme. Nous venons à peine testé son dernier smartphone haut de gamme, le Realme GT 2 Pro, après son annonce au MWC 2022 que le constructeur annonce déjà un nouveau smartphone à destination du marché chinois : le Realme GT Neo 3. Cette marque qui fait encore office de petit nouveau sur le marché français continue à proposer des tarifs assez agressifs à même de déstabiliser ses concurrents.

Sur ce nouveau modèle, Realme nous propose un écran AMOLED de 6,7 pouces en définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la certification HDR 10+. La dalle dispose également d’une puce indépendante pour fluidifier les variations de fréquence d’images dans les jeux exigeants tout en réduisant la consommation d’énergie. À l’intérieur, le GT Neo 3 intègre un Dimensity 8100, une puce gravée en 5 nm, cadencée à 2,85 GHz et censée être au niveau de puces premium de l’an dernier, entre les Snapdragon 870 et 888 de Qualcomm. Le téléphone sera proposé en 8 ou 12 Go de RAM avec 128 ou 256 Go de stockage.

Pour ce qui est de la photo, son module abrite un capteur principal Sony IMX766 de 50 Mpx avec OIS couplé à un ultra grand-angle de 5 Mpx et un capteur macro de 2MP. Le smartphone tournera sous Realme UI 3.0 la surcouche de la marque basée sur Android 12.

Un smartphone proposé en deux variantes

Ce smartphone nous est proposé ici en 2 variantes de batterie selon GSM Arena : un modèle 80 W avec une batterie de 5000 mAh et un modèle 150 W avec une batterie de 4500 mAh. Pour le modèle le plus premium, Realme promet que le GT Neo 3 peut passer de 0 % à 50 % en seulement 5 minutes avec la charge à 150 W. Exactement comme le constructeur nous l’avait montré au MWC. Quant à la version de 80 W, elle pourra tout de même atteindre les 100 % en seulement 32 minutes.

Realme annonce également prendre plus de mesures pour préserver la santé de votre batterie grâce à un algorithme spécial de gestion de la température qui garantit que la température ne monte pas trop pendant la charge. La marque annonce également que leurs batteries conserveront 80 % de leur capacité après 1 000 cycles de charge ce qui constitue une bonne amélioration par rapport aux normes actuelles qui tournent plutôt aux alentours des 800 cycles. On note une certaine tendance des marques à vouloir améliorer leur technologie de recharge, en ce sens, comme le fait OnePlus par exemple. Il faut dire que les deux fabricants appartiennent au même groupe.

Realme annonce que ce smartphone arrivera chez nous « très bientôt ». En attendant, il sera disponible en Chine en 3 coloris : noir, argent et un bleu sobrement appelé « Le Mans » (insérer emoji cocorico). Le modèle standard sera disponible au prix de 1999 yuans soit environ 285 euros HT en conversion brute pour la version de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. On aura droit également à une version 8/128 Go pour 2 299 CNY (327 €) et à un modèle 12/256 Go au prix de 2 599 CNY (370 €).

Pour ce qui est du modèle 150 W, la facture sera un petit peu plus élevée puisque que l’on démarrera à 2 599 CNY (370 €) pour la version 8/256 Go et que l’on montera jusqu’à 2 799 CNY (399 €) pour la version 12/256 Go.

