Le détonnant Realme GT Neo 3 allégé de 20% pour les soldes

Développée depuis peu, la gamme GT de Realme connait un succès retentissant. Pour tenir à distance ses principaux concurrents, le constructeur n'hésite pas à sortir des sentiers battus. Le Realme GT Neo 3 par exemple ne manquera pas de vous surprendre avec sa configuration et ses performances. De plus, Amazon revoit à la baisse le modèle 8 + 256 Go pour les soldes, de 599 euros à 479 euros.

Longtemps considéré comme un outsider, Realme se montre plus que jamais audacieux à travers ses modèles. Sur chaque segment, le constructeur ne vise que la plus haute marche du podium. Avec son Realme GT Neo 3, la firme chinoise cherche à régner sur le milieu de gamme des smartphones. Sur Amazon, vous aurez la version 8 + 256 Go 120 euros moins chers.

Qu’attendre du Realme GT Neo 3 ?

Le performant MediaTek Dimensity 8100

Recharge « SuperDart 80 W » particulièrement efficace

Ecran AMOLED de 6,7 pouces Full HD+ à 120 Hz

Au lieu de 599 euros habituellement, le Realme GT Neo 3 (8 + 256 Go) est maintenant disponible en promotion à 479 euros chez Amazon.

Une configuration peu banale

Si la grande majorité des concurrents se ruent vers les processeurs de Qualcomm, Realme a choisi un chemin différent pour son GT Neo 3. Ce dernier est ainsi équipé du Soc Dimensity 8100 qui, en plus de sa performance, apporte la 5G. Pour exploiter au mieux la puissance de ce processeur, le constructeur a opté pour une RAM LPDDR 5 de 8 Go ainsi qu’une ROM UFS 3.1 de 256 Go. Il en résulte un combo pour le moins véloce où chaque tâche sera exécutée au plus bref délai.

La performance graphique de ce smartphone provient de l’ARM Mali-G610 MC6. Cette puce graphique gère avec brio les capteurs photo de ce modèle. Le modèle photo arrière compte trois capteurs, dont le principal est à 50 Mpx. Ce dernier s’en sort avec les honneurs avec des clichés de bonne facture peu importe les conditions. On a aussi droit à un enregistrement vidéo à 4K@60 fps et le GPU tire le meilleur du HDR.

Premier modèle compatible recharge 150 W

Realme va encore un peu plus loin en termes de performance sur la recharge. En effet, le Realme GT Neo 3 est le premier smartphone au monde à intégrer une charge à 150 W. Cela dit, c’est un chargeur de 80 W qui est fourni avec ce modèle. La batterie de 5 000 mAh est bien optimisée pour assurer 24 heures d’autonomie en usage intensif contre 36 heures en usage mixte. Le chargeur est des plus efficaces avec seulement 12 minutes pour récupérer 50% de la batterie.

Realme n’a pas non plus ménagé ses efforts pour rendre fluide et agréable l’écran du GT Neo 3. L’objectif est bien entendu d’offrir une expérience agréable, fluide et confortable à l’utilisateur. Pour y parvenir, le constructeur dote le smartphone d’un écran AMOLED de 2 412 x 1 080 pixels de définition et une luminosité de 1 000 nits. Vous allez apprécier naviguer, streamer ou scroller sur ce smartphone.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Realme GT Neo 3.

