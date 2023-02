Le Realme GT Neo 3 avec charge rapide 150 W est près de 150 € moins cher

Le Realme GT Neo 3 peut se vanter d'offrir de bonnes performances au quotidien, mais aussi de se recharger très rapidement avec sa charge de 150 W. Ce smartphone a donc de bons arguments, dont son prix qui tombe à 566,43 euros au lieu de 699,99 euros.

Xiaomi a bien bousculé le marché en proposant des smartphones bien équipés en conservant un prix bas. Un autre constructeur chinois reprend la même philosophie : Realme. Parmi ses modèles que l’on recommande, on retrouve le GT Neo 3. Ce dernier offre une expérience qui se rapproche de celle offerte sur des modèles plus haut de gamme grâce à son processeur puissant, un capteur photo efficace et une charge ultra-rapide. Et, la bonne nouvelle, c’est qu’il bénéficie actuellement d’une belle remise de près de 20 %.

Quels sont les atouts du Realme GT Neo 3 ?

Un écran OLED de 6,7 pouces à 120 Hz

Une puce puissante qui ne chauffe pas

Une charge ultra-rapide de 150 W

Disponible à 699 euros, le Realme GT Neo 3 avec la charge 150 W, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est en ce moment en promotion à 566,43 euros sur Amazon.

Un design qui sort du lot

Realme attache une importance particulière sur le style de ses smartphones. On a déjà pu observer sur d’autres modèles de la marque, des design atypique comme sur le GT Master Edition. Ce dernier opte au dos une texture en cuir végétal et un relief qui rappelle celui des valises. Ici le GT Neo 3 adopte un look ambiance « racing », avec deux bandes blanches au dos du smartphone. Un aspect atypique, qui s’accompagne d’un bel écran OLED de 6,7 pouces en FHD+. Une dalle de très bonne facture qui profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour assurer une navigation fluide.

Pour la partie photo, le Realme GT Neo 3 laisse découvrir un triple capteur photo. On a droit à un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Le capteur principal est très efficace dans de nombreuses situations. Le mode portrait est plutôt de bonne facture et le mode nuit est fiable dans la plupart des cas. Néanmoins, pour ce tarif, si la photo est votre critère numéro un, le Pixel 7 par exemple, propose une prestation bien meilleure sur ce sujet.

Un téléphone parfait pour jouer sans inquiétude

Avec son appellation GT, il n’est pas surprenant de retrouver un téléphone qui mise sur la puissance. Il s’équipe de la puce Dimensity 8100 de chez MediaTek, qui se montre très efficace dans la plupart des tâches, basiques comme gourmandes. Il profite même d’une dissipation de chaleur, ce qui fait du smartphone un appareil idéal pour le gaming.

Quant à l’autonomie, le constructeur chinois propose une batterie de 4 500 mAh. Avec cette capacité, le téléphone tiendra sans peine une journée ou plus, tout déprendra de votre consommation. Une autonomie correcte, qui s’accompagne surtout d’une charge rapide très efficace. En effet, le GT Neo 3 est proposé en deux versions, une avec le chargeur 80 W et une avec la charge 150W. Cette dernière a permis de recharger le téléphone entièrement en seulement 15 minutes durant notre test. Un score très impressionnant, et qui assure d’être rarement, voire jamais, à court de batterie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Realme GT Neo 3.

