Le Realme GT Neo 3 avec charge rapide 150 W n’est qu’à 249 € pour le Black Friday

Avec une charge rapide de 150 W, un processeur puissant et un design convaincant, le Realme GT Neo 3 ne manque pas d'arguments à faire valoir. Et, la bonne nouvelle, c'est que son prix passe pour le Black Friday de 699 euros à seulement 249 euros sur Cdiscount.

Le constructeur Realme a prouvé sa crédibilité auprès du grand public grâce à des modèles bien lotis à prix raisonnable. C’est le cas par exemple du GT Neo 3, qui présente une fiche technique proche des modèles haut de gamme : écran 120 Hz, une charge ultra-rapide et un puissant processeur MediaTek. Le tout, en conservant un prix bas, surtout après 450 euros de réduction.

Ce qu’on apprécie du Realme GT Neo 3

Une grande dalle Amoled rafraîchis à 120 Hz

Un SoC puissant qui limite la chauffe : MediaTek 8100

Une charge rapide véloce

Au lieu de 699 euros à son lancement, le Realme GT Neo 3 (12+256 Go avec charge rapide 150 W) est actuellement en promotion à seulement 249 euros sur Cdiscount.

Un smartphone puissant, inépuisable

Le Realme GT Neo 3 a comme principal argument de vente sa charge de 150 W. L’appareil tiendra sans peine une journée avec un usage intensif et une journée et demie en usage modéré, mais certaines activités seront capables de le vider de sa charge plus vite que d’autres. C’est là que la charge rapide va s’avérer très utile : en 5 minutes, le téléphone récupère 45 % de son énergie et 10 minutes supplémentaires vont permettre de faire le plein de la batterie. Une charge véloce, qui est aussi très pratique pour vous donner tout le plaisir d’utiliser le GT Neo 3.

Il est animé par la puce MediaTek 8100, aussi puissante que le bon vieux Snapdragon 888 sortis en 2021, associée avec 12 Go de RAM. Avec cette configuration, il parvient à offrir des performances de très haute volée, le tout en restant suffisamment froid pour être utilisé. Il profite d’ailleurs d’un dissipateur de chaleur. Le GT Neo 3 assure dans la grande majorité des usages quotidiens, y compris du jeu en 3D. Quant à son interface, en se rapprochant de plus en plus ColorOS, Realme UI 3.0 est très agréable à utiliser. On regrettera en revanche, les deux ans de mises à jour majeures un peu juste.

Une apparence qui sort de l’ordinaire

Le fabricant a l’habitude de proposer des design atypique sur certains de ses smartphones, comme le GT Master Edition qui possède un dos avec une texture en cuir végétal. Ici le GT Neo 3 adopte une apparence « racing », avec deux bandes blanches au dos du smartphone rappelant les bolides de course. L’appareil s’accompagne d’un bel écran OLED de 6,7 pouces en FHD+ confortable pour regarder du contenu. Une dalle de très bonne facture qui profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour assurer une navigation fluide.

Quant à la photo, le GT Neo 3 se compose d’un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Ce n’est pas le domaine dans lequel il brille le plus. Toutefois, le capteur principal est très efficace dans de nombreuses situations. Le mode portrait est plutôt de bonne facture et le mode nuit est fiable dans la plupart des cas.

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test sur le Realme GT Neo 3.

