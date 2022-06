Une édition Diablo Immortal du Samsung Galaxy S22 Ultra en Corée du Sud

Samsung lance une édition Diablo Immortal de son Galaxy S22 Ultra. Malheureusement pour vous, c'est une édition très limitée. Elle n'est disponible que dans un magasin coréen et en seulement 100 exemplaires. Si vous voulez l'avoir, il va vous falloir un peu de chance (et des billets d'avion).

Alors que Diablo Immortal a été lancé il y a une semaine, on apprend que Samsung en a fait une édition spéciale pour le jeu vidéo, en collaboration avec Blizzard et LG U Plus. Il s’agit du Galaxy S22 Ultra revisité pour l’occasion dans un coffret collector avec des goodies issus du jeu.

Un coffret collector Galaxy S22 Diablo Immortal Package

Ce coffret se présente sous la forme d’une boîte en bois, qui contient « un tapis de souris en cuir, une carte, une coque lenticulaire, une coque de téléphone exclusive, un chargeur sans-fil, un coupon Battlecoin et un accessoire anneau Spigen » comme le note Android Authority.

Si vous comptiez l’acheter, cela va être un peu plus compliqué que prévu. Seuls 100 exemplaires ont été produits et seront vendus dans le magasin LG U Plus en Corée. Même si vous pouvez vous y rendre, il faudra participer à une loterie ce 10 juin pour avoir une chance d’acheter cette édition spéciale du smartphone. Aucun prix n’a été annoncé pour le moment pour cette édition spéciale en collaboration avec le dernier jeu Blizzard.

Heureusement, Diablo Immortal tourne bien sur le Galaxy S22 Ultra

Ironie du sort, on apprenait il y a quelques jours que certains smartphones Samsung équipés d’une puce Exynos ont du mal à faire tourner le jeu Diablo Immortal. Bugs graphiques, jeu impossible à lancer : une vingtaine de modèles Galaxy ont des problèmes avec le jeu. Heureusement pour Samsung, le modèle qui se voit porté en édition spéciale Diablo Immortal, à savoir le Galaxy S22 Ultra, ne fait pas partie de la liste.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra fonctionnant avec le SoC Snapdragon 8 Gen 1, il ne rencontre pas les mêmes problèmes que les smartphones avec une puce Exynos. Diablo Immortal tourne donc sans souci sur le téléphone.

