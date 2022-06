Diablo Immortal : la liste des smartphones Samsung qui rencontrent des difficultés

Le dernier jeu de Blizzard sorti sur mobile rencontre des difficultés sur les puces Exynos, produites par Samsung. Voici un état de la situation.

Les puces des téléphones actuels sont dans leur grande majorité capable de lancer sans broncher des jeux en 3D comme Call of Duty Mobile ou Fortnite. En revanche, Diablo Immortal, qui vient tout juste de débarquer sur iOS et Android, semble poser problème à certaines puces Exynos.

Pour rappel, Exynos désigne les puces produites et conçues par Samsung pour les smartphones Samsung.

La liste des téléphones touchés

Divers utilisateurs de Reddit s’en plaignent publiquement sur le réseau social (via Android Authority). Le community manager de Blizzard PezRadar a donc établi une liste des téléphones qui rencontrent des difficultés :

Galaxy A12

Galaxy A13

Galaxy A21s

Galaxy A51 5G

Galaxy A Quantum

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note10

Galaxy Note10 5G

Galaxy Note10+

Galaxy Note10+ 5G

Galaxy F12

Galaxy F62

Galaxy M12

Galaxy M13

Galaxy M62

Galaxy XCover 5

D’après les témoignages, les soucis rencontrés peuvent aller du bug graphique à l’impossibilité de lancer le jeu. Blizzard a donc décidé d’empêcher le téléchargement du jeu sur une partie de ces appareils (sans préciser lesquels) le temps qu’un patch soit distribué pour améliorer la situation.

Par ailleurs, toujours chez Samsung, mais sur un modèle beaucoup plus récent, SamMobile affirme que le Galaxy S22 Plus ne parvient pas à afficher correctement le jeu. Leurs captures d’écran font foi et le résultat n’est pas beau à voir :

Diablo Immortal sur le S22 Plus affiche d’importants glitchs. // Source : Sam Mobile Diablo Immortal sur le S22 Plus affiche d’importants glitchs. // Source : Sam Mobile Diablo Immortal sur le S22 Plus affiche d’importants glitchs. // Source : Sam Mobile

Il est certains que ces difficultés rencontrées par les puces Samsung ne manqueront pas de relancer les critiques à l’encontre de sa stratégie à deux puces, Exynos en Europe et Snapdragon pour le reste du monde.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.