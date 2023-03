Oppo présente des AirTag 100 % sans batterie : comment ça marche

Oppo présente un prototype très prometteur du Oppo Zero-Power Tag, un traqueur semblable à l'Apple AirTag, mais fonctionnant sans aucune batterie.

Le groupe Oppo est présent en force au MWC 2023 pour présenter plusieurs produits : ses lunettes Oppo Air Glass 2, ou les OnePlus Tab et OnePlus 11 Concept, de sa marque cousine. La firme y dévoile également le prototype d’une technologie très prometteuse, les Oppo Zero-Power Tag.

Ça sert à quoi ?

À la manière des AirTags d’Apple, la solution d’Oppo permet de géolocaliser vos objets : un sac à dos, un manteau ou encore vos bagages. Pour le moment, le Zero-Power Tag est encore « encombrant » pour un accessoire de cette catégorie, mais Oppo promet de miniaturiser sa technologie pour la rendre semblable à une étiquette que l’on pourra attacher où on le souhaite.

Le fabricant ne s’arrête pas là et promet aussi de pouvoir intégrer des capteurs supplémentaires pour proposer d’autres services que la localisation. Les équipes sur place faisaient la démonstration d’un capteur de température.

Ici, la firme ne se cache pas de viser des applications pour les entreprises et nous a notamment évoqué le domaine de l’agriculture avec l’idée de capter passivement le taux d’humidité en plus de la température.

Comment ça marche ?

Non, Oppo n’a pas réussi à inventer l’énergie gratuite ou le mouvement perpétuel. Pour alimenter son appareil, Oppo va en réalité réutiliser la chaleur, la lumière et les ondes électromagnétiques de la 4G LTE, la 5G NR-Light (Redcap), le Wi-Fi ou même la future 6G (oui déjà).

La récupération de ces ondes en énergie électrique permet d’alimenter le processeur très basse consommation de l’objet et le ou les capteurs présents (localisation, température, humidité, etc.). Oppo utilise également un système de « rediffusion » (Backscattering). Cela consiste à recevoir les ondes ambiantes, en modifier le signal et utiliser la réflexion de la surface pour les renvoyer, de quoi transmettre un signal, mais sans utiliser un émetteur actif qui consommerait trop d’énergie pour cet appareil. Entre le processeur basse consommation, la récolte d’énergie et la réflexion des ondes pour transmettre le signal, Oppo pense avoir résolu l’équation d’un objet électronique fonctionnant sans aucune batterie.

C’est l’un des points forts de cette technologie que la marque met vraiment en avant au-delà de la simple économie d’énergie. Le système n’utilise aucune batterie que l’on sait si couteuse à produire pour l’environnement.

Oppo ne s’avance pas à dévoiler une date de sortie, mais nous a évoqué le développement d’un produit commercialisable à horizon 2024/2025.

